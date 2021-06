The Marvels : Nouveau logo pour la suite de Captain Marvel

Nouveau logo pour le film The Marvels, la suite de Captain Marvel.

Les studios Marvel ont donné un nouveau look au logo de The Marvels, la suite de Captain Marvel. Ils ont remplacé la lumière jaune éclatante par un nuage bleu qui fait penser à une explosion d’énergie des pouvoirs cosmiques de Carol Danvers. Ce design est plus élégant et moins éblouissant.

Voici l’ancien logo

Voici la nouvelle version

The Marvels de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson revenant dans le rôle de Captain Marvel / Carol Danvers. Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans la série WandaVision, ainsi que Iman Vellani, qui apparaîtra comme Ms. Marvel dans la prochaine série Disney+ du même nom.

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sortira en novembre 2022.

Crédit ©Marvel Studios