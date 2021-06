Jupiter’s Legacy : Pas de saison 2 mais un spin-off de super-villains

Netflix annule Jupiter’s Legacy mais commande un spin-off de super-villains intitulé Supercrooks.

Après seulement 8 épisodes, Netflix a décidé de ne pas donner suite à la série de super-héros, Jupiter’s Legacy, l’adaptation des romans graphiques de Mark Millar et Frank Quitely. Cependant, selon Deadline, la franchise n’est pas morte puisque le streamer a commandé Supercrooks, une nouvelle série de super méchants se déroulant dans l’univers de Jupiter’s Legacy.

« Je suis vraiment fier de ce que l’équipe a accompli avec Jupiter’s Legacy et du travail incroyable que tout le monde a fait pendant cette saison d’origine, » confie Millar dans un communiqué. « On m’a beaucoup demandé ce que nous prévoyons avec ce monde et la réponse est de voir ce que font les super-vilains. »

Il ajoute : « Étant donné où nous allons ensuite, nous avons pris la décision difficile de libérer notre incroyable casting de leur contrat alors que nous continuons à développer de manière réfléchie tous les domaines de la saga Jupiter’s Legacy. Nous sommes convaincus que nous y reviendrons plus tard et nous voulons juste vous remercier pour votre soutien continu ainsi qu’aux acteurs et à l’équipe qui ont rendu cela si génial. »

Jupiter’s Legacy mettait en vedette Josh Duhamel (Las Vegas) dans le rôle de Sheldon Sampson, le chef de l’équipe de super-héros; Leslie Bibb (Popular) dans le rôle de Grace Sampson, la puissante épouse de Sheldon; Ben Daniels (L’Exorciste) dans le rôle de Walter Sampson, le frère aîné de Sheldon ; Elena Kampouris (American Odyssey) dans le rôle de Chloe Sampson, la fille de Sheldon et Grace ; Andrew Horton (Doctors) dans le rôle de Brandon Sampson, le fils de Sheldon et Grace ; Mike Wade (SEAL Team) dans le rôle de Fitz Small, un autre membre des Utopian ; et Matt Lanter (Timeless) dans le rôle de George Hutchene, le meilleur ami de Sheldon devenu ennemi juré.

Supercrooks se concentre sur un « gang hétéroclite de super-méchants, d’escrocs, de petits voleurs et de briseurs de jambes qui se regroupent tous pour le casse du siècle et l’histoire de crime la plus scandaleuse que vous ayez jamais vue de votre vie. Le crime paie et ils vont le prouver. Certaines personnes veulent juste s’amuser et gagner un peu d’argent sale pendant qu’elles le font. Si les super-héros se mettent en travers de leur chemin, ils vont cracher des dents. »

