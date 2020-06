The Walking Dead saison 10 : La série reste le programme scripté le plus regardé du câble US

Malgré la baisse de ses audiences, The Walking Dead reste la série la plus regardée du câble américain.

Ses audiences sont peut-être en baisse mais la série The Walking Dead reste une valeur sûre de la chaîne AMC et de la télévision en général. La série basée sur les romans graphique de Robert Kirkman maintient son statut de série la plus regardée du câble américain pour sa 10ème saison.

The Walking Dead reste bien au-dessus de toutes les autres séries scriptées sur le câble, avec une moyenne de 5,4 millions de téléspectateurs et un rating de 1,9 chez les adultes de 18 à 49 ans sur une semaine de visionnage.

Sur le public cible, The Walking Dead se classe au 11e rang de toutes les séries en prime time mesurées par Nielsen cette saison. Better Call Saul autre série d’AMC se classe au quatrième rang des séries dramatiques du câble chez les adultes de 18 à 49 ans et de 25 à 54 ans, et les diffusions conjointes AMC et BBC America de Killing Eve se classent au 15e rang.

The Walking Dead garde ainsi sa place de leader cette année, mais c’est tout de même très loin des 17 millions de téléspectateurs que la série réunissait au pic de sa gloire au début de la saison 5 en 2014.

Après la saison 7, les chiffres ont commencé à baisser et n’ont pas cessé de décliner. Cependant, AMC a toujours confiance en sa série et a l’intention de la garder encore un moment.

La saison 10 n’est pas encore complètement terminée. Le dernier épisode n’a pas pu être complété à cause de la pandémie de Coronavirus. Il sera diffusé plus tard cette année, avant le début de la saison 11.

Source : THR / Crédit ©AMC