Fast & Furious 10 : Louis Leterrier pourrait remplacer Justin Lin à la réalisation

Louis Leterrier serait en pole position pour remplacer Justin Lin à la réalisation Fast & Furious 10.

Un réalisateur français pourrait bien prendre le volant de l’une des plus grosses franchises cinéma au monde. Récemment, Justin Lin a quitté la réalisation de Fast & Furious 10. Selon les rumeurs, son départ serait dû à une mésentente avec Vin Diesel qui aurait un comportement difficile à gérer.

Universal Pictures est ainsi à la recherche d’un remplaçant et le nom au top de la liste serait Louis Leterrier. Pour le moment, aucun contrat n’est en place mais il serait le choix des studios. Avec des films comme les deux volets de Transporteur, L’Incroyable Hulk, Insaisissables, Le Choc des Titans, Danny the Dog ou encore récemment la série Lupin à son actif, Leterrier a une grande expérience quand il s’agit de films d‘action.

Lin et Universal ont annoncé mardi dernier qu’il avait pris la « décision difficile » de se retirer en tant que réalisateur de Fast & Furious 10, qui venait de commencer le tournage. Il reste, cependant, à bord en tant que producteur. « En 10 ans et cinq films, nous avons pu filmer les meilleurs acteurs, les meilleures cascades et les meilleures poursuites en voiture », a déclaré Lin.

« Sur une note personnelle, en tant qu’enfant d’immigrants asiatiques, je suis fier d’avoir aidé à construire la franchise la plus diversifiée de l’histoire du cinéma. Je serai toujours reconnaissant à l’incroyable distribution, à l’équipe et au studio pour leur soutien et pour m’avoir accueilli dans la famille Fast. »

Fast & Furious 10 devrait sortir en salles le 19 mai 2023.Le casting comprend Jason Statham, Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Brie Larson, Jason Momoa et Charlize Theron.

En attendant confirmation, Loin du Periph, le prochain film de Louis Leterrier avec Omar Sy et Laurent Laffite; sera disponible sur Netflix ce 6 mai.

Source : EW / Crédit ©DR/Universal