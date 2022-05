Don’t Worry Darling : Trailer du film d’Olivia Wilde avec Harry Styles et Florence Pugh

Découvrez la bande-annonce intrigante de Don’t Worry Darling, le prochain film d’Olivia Wilde avec Harry Styles et Florence Pugh.

Warner Bros a dévoilé la bande-annonce de Don’t Worry Darling le prochain film réalisé par Olivia Wilde avec Harry Styles et Florence Pugh qui jouent un couple marié dans les années 50.

Alice (Florence Pugh) et Jack (Harry Styles) ont la chance d’habiter dans la communauté idyllique de Victory, petite ville expérimentale de l’entreprise qui loge les hommes travaillant pour le Projet ultraconfidentiel Victory et leur famille. L’optimisme des années 50 qui traverse la société est totalement partagé par le PDG de la société, Frank (Chris Pine) – à la fois dirigeant d’entreprise visionnaire et coach de développement personnel – et imprègne le moindre aspect du quotidien dans cette bulle utopique en plein désert californien.

Tandis que les hommes passent toute la journée au sein du QG du Projet Victory, en travaillant sur le « développement de matériaux de pointe », leurs femmes, à l’image de Shelley (Gemma Chan), épouse élégante de Frank, vivent dans le luxe et l’oisiveté. La vie est parfaite dans cet environnement où le moindre désir des résidents est satisfait par l’entreprise. En échange, ils s’engagent à garder une discrétion totale et à faire preuve d’une adhésion inébranlable à la cause Victory.

Mais lorsque des failles commencent à se manifester, révélant une sombre réalité au-delà d’une façade séduisante, Alice ne peut s’empêcher de se poser des questions : Pourquoi Frank et elle sont-ils là ? Quel est le véritable objectif du Projet Victory ? Mais Alice est-elle prête à tout perdre pour découvrir l’envers du décor de son ilot paradisiaque ?

Le film réunit également au casting Nick Kroll (How It Ends), Sydney Chandler (la série Pistol), Kate Berland (Once Upon A Time … In Hollywood), Asif Ali (WandaVision), Douglas Smith (Big Little Lies), Timothy Simons (Veep) et Ari’el Stachel (Respect the Jux).

Olivia Wilde réalise le film sur un scénario de Katie Silberman, déjà auteur de Booksmart, d’après une histoire de Carey Van Dyke & Shane Van Dyke (Les Chroniques de Tchernobyl) et Katie Silberman. Le film est produit par Olivia Wilde, Katie Silberman, Miri Yoon et Roy Lee, tandis que Richard Brener, Celia Khong, Alex G. Scott, Catherine Hardwicke, Carey Van Dyke et Shane Van Dyke en assurent la production exécutive.

Don’t Worry Darling sort le 28 septembre 2022.

Don’t Worry Darling – Bande-annonce VOST