Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Premières reactions positives

Les premières réactions de Doctor Strange in the Multiverse of Madness annoncent un Film d’horreur Marvel « envoutant », « violent » et « visuellement sublime ».

Alors que Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrive demain dans les salles françaises, l’avant-première hollywoodienne a eu lieu hier et les projections presse commencent à avoir lieu un peu partout. C’est donc l’heure de découvrir les premières réactions de ceux qui ont vu le film à quelques heures de sa sortie.

Evidemment, ces réactions ne contiennent aucun spoiler, simplement le ressenti à chaud des personnes qui ont pu voir le film. Dans l’ensemble, les réactions sont plutôt positives même si certains critiquent le fait qu’il y a trop de monde dans le film. Cependant, l’histoire semble avancer assez rapidement et ne perd pas son rythme.

Les performances de Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen sont grandement saluées et la nouvelle Xochitl Gomez qui incarne America Chavez semble aussi briller dans le film. Certains préviennent tout de même que le film est violent et brutal mais reflète complètement le travail du réalisateur Sam Raimi qui est avant tout un maitre de l’horreur..

Réactions

« #DoctorStrange in the Multiverse of Madness déchire. C’est inventif, vraiment bizarre et un joie absolue à regarder. Je ne savais pas à quel point le MCU avait besoin de quelque chose comme ça. »

#DoctorStrange in the Multiverse of Madness rules. It’s inventive, truly weird, and absolutely a joyride to watch. I didn’t realize how much the MCU needed something like this. I will have so many more thoughts over at @ComicBook very, very soon. pic.twitter.com/neRFGfhlMG — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) May 3, 2022

« #Doctorstrange in the #MultiverseOfMadness est un SPECTACLE COMPLET. Sam Raimi tisse une histoire exaltante créant une expérience visuelle pas comme les autres. Benedict élève Strange à un autre niveau et Elizabeth Olsen livre une performance puissante qui est vraiment horrifiante #ScarletWitch »

#Doctorstrange in the #MultiverseOfMadness is a FULL-ON SPECTACLE. Sam Raimi weaves an exhilarating story creating a visual experience like no other. Benedict elevates Strange to another level & Elizabeth Olsen delivers a powerful performance thats truly horrifying #ScarletWitch pic.twitter.com/Zc4lrlbeeY — AJ – The Movie Podcast (@AJJetset) May 3, 2022

« #DoctorStrange dans le #MultiverseOfMadness est HALLUCINANT que seul Sam Raimi pouvait raconter. TORDU, SUBLIME & FASCINANT décrivent les performances de Cumberbatch, Olsen et les visuels KALEIDOSCOPIQUES à l’écran. Xochitl Gomez sera une favorite du public. »

#DoctorStrange in the #MultiverseOfMadness is a FEVER DREAM that only Sam Raimi could tell. TWISTED, STUNNING & MESMERIZING describe the performances by Cumberbatch, Olsen and the KALEIDOSCOPIC visuals on screen. Xochitl Gomez will be a crowd favourite. pic.twitter.com/4jKCJdHotK — Shahbaz – The Movie Podcast (@shayhbaz) May 3, 2022

« #DoctorStrange in the #MultiverseOfMadness est MARVEL AU MEILLEUR DE SA FORME. Sam Raimi offre un film d’horreur de super-héros au rythme effréné avec des visuels éblouissants et des moments magiques dont les fans se souviendront POUR TOUJOURS. Cumberbatch & Olsen offrent leurs meilleures performances MCU et Xochitl Gomez est l’avenir. »

#DoctorStrange in the #MultiverseOfMadness is MARVEL AT THEIR BEST. Sam Raimi delivers a fast paced superhero horror with DAZZLING visuals and magical moments fans will remember FOREVER. Cumberbatch & Olsen deliver their strongest MCU performances and Xochitl Gomez is the future. pic.twitter.com/yErRqtnTky — Daniel Baptista – The Movie Podcast (@dbapz) May 3, 2022

« Je viens de regarder #MultiverseOfMadness et c’est un film de Sam Raimi de bout en bout. Il présente certains des moments les plus brutaux et les plus violents que nous ayons vus dans le MCU. Les éléments les plus sombres sont mélangés avec de l’humour idiot et des extraits d’horreur. C’est l’ECLATE. »

Just watched #MultiverseOfMadness and it’s a Sam Raimi film through and through. It features some of the most brutal and violent moments we’ve seen in the MCU. The darker elements are blended with silly humor and snippets of horror. It’s a BLAST. #DoctorStrange #MarvelStudios pic.twitter.com/JFScZyahOQ — Joshua Ryan (@MrMovieGuy86) May 3, 2022

« De loin le film Marvel le plus effrayant, le plus noueux, le plus loufoque, le plus obsédant et le plus terrifiant, #MultiverseOfMadness apporte définitivement les vibrations d’horreur de Sam Raimi, et j’ai adoré ça. La musique de Danny Elfman convient parfaitement au ton étrange et mystérieux du film et Elizabeth Olsen est la MVP »

By far the creepiest, gnarliest, zaniest, most haunting & terrifying Marvel movie, #MultiverseOfMadness definitely brings the Sam Raimi horror vibes, and I loved that about it. Danny Elfman’s music is a perfect fit for the film’s odd, mysterious tone & Elizabeth Olsen is MVP, imo pic.twitter.com/R5Ybhnd4rl — Erik Davis (@ErikDavis) May 3, 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort ce mercredi 4 mai dans les salles françaises.

Crédit ©Marvel Studios