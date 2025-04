Daredevil Born Again : Vincent D’Onofrio a improvisé un moment viscéral (spoilers)

Vincent D’Onofrio a improvisé un moment viscéral dans Daredevil Born Again qui fait écho à la série de Netflix. Spoilers.

Lorsque Daredevil Born Again a été annoncé pour la première fois, certains fans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la suite de Disney+ atténuerait les éléments les plus violents présents dans la série originale de Netflix. Depuis le sixième épisode mis en ligne mardi dernier, ces inquiétudes ont probablement été apaisées.

« Méthodes Excessives » était un épisode important pour Daredevil Born Again, voyant Matt Murdock et Wilson Fisk finalement embrasser l’obscurité qui sommeille en eux. L’épisode a culminé avec deux séquences de combat savamment chorégraphiées, avec Daredevil affrontant le tueur en série Muse tandis que Kingpin s’occupait de l’amant « disparu » de sa femme, Adam.

Dans une interview avec le site CBR, Sean O’Connell et Philip Silvera, le directeur de la deuxième unité et le coordinateur des cascades pour Daredevil: Born Again, ont parlé de ce dernier combat, révélant que Vincent D’Onofrio a improvisé l’un des moments marquants de Kingpin de la scène.

« Le plus drôle, c’est que nous avons manqué de temps… parce qu’au départ, [le Caïd] allait pendre Adam au mur et presque l’étouffer, mais a ensuite décidé de ne pas le faire », a révélé Silvera sur la façon dont Adam a réussi à sortir vivant de l’épisode malgré la raclée que Kingpin lui a donnée. « Cela aurait reflété Matt qui étrangle Muse. »

Il a poursuivi : « Et à cause du temps, c’est devenu cette chose émouvante où Vincent (D’Onofrio) est venu dire : ‘Phil, donne-moi une autre prise.’ Nous avons lancé ce deuxième coup vicieux contre le mur, puis il a simplement laissé échapper : « A moi ! » Et tout le monde est resté bouche bée. C’était probablement l’une de mes séquences préférées à réaliser dans toute cette série. Il a juste laissé sortir cela, et on sentait son énergie de quelque chose de très personnel. C’était une si belle juxtaposition avec ce qui se passait avec Charlie. »

Silvera a confirmé à CBR que le « A moi ! » enragé de Fisk était à propos de Vanessa, expliquant : « Absolument, absolument. Parce que voici un homme, si vous savez comment il était à l’époque de Daredevil [de Netflix], et comment il était tout simplement embarrassé devant Vanessa, et il décapite un homme avec une portière de voiture. Maintenant, vous avez quelqu’un qui est dans un triangle amoureux avec sa femme. Le fait qu’il se retienne sur une promesse aussi immense ? C’est énorme. Et vous ressentez la rage qu’il s’abat sur Adam, mais pourtant, Vincent joue ce moment où il essaie juste de se retenir. »

Depuis la semaine dernière, la violence de la série est à son paroxysme. Avec Matt qui a remis son masque pour sauver la jeune Angela puis dans l’épisode 7, il a à nouveau violemment confronté Muse (qui s’avère être Bastian) alors qu’il attaquait Heather dans son bureau. Heather est néanmoins celle qui a mis fin à la bagarre en tirant sur Muse, l’abattant sur place.

Daredevil Born Again, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Source : CBR / Crédit ©Disney+