Obi-Wan Kenobi : Nouveau scénariste pour la série Disney+

Bien avant que le monde entier soit mis en confinement, production de la série Star Wars centrée sur Obi-Wan Kenobi s’était interrompue pour repenser son histoire. Apparemment, des soucis de scénario ont forcé la série à se mettre en pause.

Selon Variety, la série a trouvé un nouveau scénariste en la personne de Joby Harold, producteur de John Wick 3 et scénariste du Roi Arthur : La Légende d’Excalibur. Il remplace Hossein Amini qui a quitté le projet en janvier dernier. Harold a déjà servi de producteur exécutif sur les séries Spinning Out et Underground mais c’est la première fois qu’il écrit pour la télévision.

La série Obi-Wan Kenobi met en vedette Ewan McGregor reprenant le rôle qu’il a joué dans les préquelles Star Wars. Disney + travaille également sur une préquelle de Rogue One avec Diego Luna reprenant son rôle d’espionne rebelle Cassian Andor. Il y a aussi, bien sûr, la saison 2 de The Mandalorian, qui a heureusement terminé le tournage avant la pandémie de coronavirus et est en post-production pour un lancement prévu plus tard cette année.

