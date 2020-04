Grey’s Anatomy saison 16 : Le sort de Richard Webber dans la balance (promo finale)

Découvrez la promo du dernier épisode de la saison 16 de Grey’s Anatomy avec le sort de Richard dans la balance. Spoilers et promo.

Le saison 16 de Grey’s Anatomy a dû être raccourcie à cause de la pandémie de Coronavirus. Cela signifie que la saison arrive déjà à sa fin la semaine prochaine. En effet, la production a dû être suspendue et ils n’ont pu compléter que 21 épisodes au lieu des 25 initialement commandés par ABC. La saison s’arrête donc prématurément, on ne sait pas ce qui était prévu pour les 4 derniers épisodes.

Depuis quelques épisodes, la santé du Dr. Richard Webber va en s’aggravant. Il a des hallucinations, des tremblements ou encore des pertes de mémoires pour ne nommer que quelques uns de ses symptômes. Dans l’épisode 20, les docteurs de Grey Sloan font tout pour trouver de quoi il souffre mais ils n’ont pas encore de diagnostic.

Dans la promo ci-dessous, on peut voir que certains pensent que c’est Alzheimer mais Meredith est persuadée que ce n’est pas ça parce qu’elle sait ce à quoi ça ressemble ayant vécu ça avec sa mère. Il semble aussi que DeLuca soit de son côté. Dans l’avant dernier épisode, ils se sont attelé à chercher ce qu’il ne va pas chez lui.

La promo montre DeLuca qui débarque dans la salle d’opération pour les empêcher d’opérer sur Richard, ce qui ne plaît pas à Bailey. Il est bien possible qu’ils aient le mauvais diagnostic et qu’il les arrête à temps, avant qu’ils ne fassent une grave erreur. Le problème est que personne n’écoute ce que DeLuca a à dire depuis son pétage de plombs.

Dans le reste de l’épisode, Link essaie de convaincre Amelia de se détendre pendant la dernière étape de sa grossesse, Hayes pose une question surprenante à Meredith et Owen fait une découverte choquante.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC et le mercredi sur TF1.

Grey’s Anatomy saison 16 – Promo 16×21