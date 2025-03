Oscars 2025 : Le triomphe d’Anora – Le Palmarès

Retrouvez le palmarès des Oscars 2025 avec le grand triomphe de Sean Baker, de Mikey Madison et du film Anora.

La Palme d’Or 2024 Anora et son cinéaste « multifonction » Sean Baker ont été les grands gagnants de la 97e cérémonie des Oscars dimanche soir, remportant cinq trophées, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur montage (tous pour Baker), et meilleure actrice pour Mikey Madison.

Il s’agissait des premiers Oscars pour Baker, qui a égalé Walt Disney pour le plus grand nombre d’Oscars reçu en une année. Mikey Madison a remporté l’Oscar pour son premier grand rôle principal sur grand écran. Elle bat Demi Moore pourtant favorite présumée pour son rôle dans The Substance.

Adrien Brody a remporté le prix du meilleur acteur pour The Brutalist, 22 ans après sa victoire pour The Pianist. Il a également remporté le BAFTA Film Award le mois dernier pour son rôle de l’architecte visionnaire László Tóth dans le film qui se déroule après la Seconde Guerre mondiale.

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) et Kieran Culkin (A Real Pain) n’ont surpris personne avec leurs victoires respectivement pour la meilleure actrice dans un second rôle et pour le meilleur acteur dans un second rôle. Ils ont traversé la saison des récompenses en ramassant tout sur leur passage, et ce sont les premiers Oscars pour les deux.

Le drame papal Conclave écrit par Peter Straughan est reparti avec l’Oscar du meilleur scénario adapté ; la co-production française Flow du réalisateur letton Gints Zilbalodis remporte l’Oscar du meilleur film d’animation. C’est une première victoire pour la Lettonie.

Le Brésil a ensuite remporté son premier Oscar lors de sa cinquième nomination, remportant le prix du meilleur long métrage international pour Je suis toujours là de Walter Salles, avec Fernanda Torres, nommée pour la meilleure actrice.

« El Mal » d’Emilia Pérez a remporté la meilleure chanson, le premier Oscar pour les auteurs-compositeurs Clément Ducol, Camille et Jacques Audiard. Daniel Blumberg a ensuite obtenu son premier Oscar, remportant le prix de la meilleure musique originale pour The Brutalist.

La comédie musicale Wicked , dont les stars Cynthia Erivo et Ariana Grande ont ouvert la cérémonie en chanson, n’est pas totalement en reste avec deux victoires. Le prix des meilleurs costumes a été décerné à Paul Tazewell, qui a remporté le prix d’excellence en film de science-fiction/fantastique aux Costume Designers Guild Awards. C’est non seulement son premier Oscar, mais c’est aussi le premier pour un homme noir dans la catégorie, comme il l’a noté sur scène durant son discours. Le prix des meilleurs décors a été décerné au chef décorateur de Wicked, Nathan Crowley et au décorateur Lee Sandales.

L’autre film qui se fait remarquer côté prix techniques est Dune Deuxième partie remportant les Oscars du meilleur son et des meilleurs effets visuels. Notez également que l’équipe française de The Substance a remporté l’Oscar de la meilleure Coiffure et maquillage.

Emilia Pérez qui a pourtant triomphé aux César vendredi, a finalement fait peu de vague. Le film controversé d’Audiard avait reçu 13 nominations soit le plus dans toute l’histoire des Oscars.

Cette cérémonie, présentée pour la première fois par le célèbre animateur de talk show Conan O’Brien a été diffusée sur Disney+ et non Canal+ comme c’était la tradition depuis des années en France.

Les gagnants sont à voir ci-dessous (en rouge).

Oscars 2025 – Les nominations

Meilleur Film

Anora

The Brutalist

Un Parfait Inconnu

Conclave

Dune: Deuxième Partie

Emilia Pérez

Je Suis Toujours Là

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Meilleure Réalisation

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, Un Parfait Inconnu

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Meilleur Acteur

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, Un Parfait Inconnu

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Meilleure Actrice

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, Je Suis Toujours Là

Meilleur Acteur Second Rôle

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, Un Parfait Inconnu

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Meilleure Actrice Second Rôle

Monica Barbaro, Un Parfait Inconnu

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Meilleur Scénario Adapté

Un Parfait Inconnu

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Meilleur Scénario Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

5 Septembre

The Substance

Meilleur Film Animation

Flow : Le Chat qui n’avait plus peur de l’eau

Vice-Versa 2

Mémoires d’un Escargot

Le Robot Sauvage

Meilleur Film International

Je Suis Toujours Là

La Jeune Fille à l’Aiguille

Emilia Pérez

Les Graines du Figuier Sauvage

Flow : Le Chat qui n’avait plus peur de l’eau

Meilleur Film Documentaire

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Meilleur Montage

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Meilleure Photo

The Brutalist

Dune Deuxième Partie

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Meilleurs Décors

The Brutalist

Conclave

Dune Deuxième Partie

Nosferatu

Wicked

Meilleurs Costumes

Un Parfait Inconnu

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Meilleurs Maquillage et Coiffure

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Meilleure chanson originale

Emilia Pérez (El Mal)

The Six Triple Eight

Sing Sing

Elton John: Never Too Late

Meilleure Musique Originale

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Le Robot Sauvage

Meilleur Son

Un Parfait Inconnu

Dune Deuxième Partie

Emilia Pérez

Wicked

Le Robot Sauvage

Meilleurs Effets Visuels

Alien: Romulus

Better Man

Dune Deuxième Partie

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume

Wicked