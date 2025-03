Doctor Who saison 2 : Le Docteur et l’Infirmière dans un trailer épique

Découvrez le trailer de la prochaine saison de Doctor Who avec la nouvelle acolyte du Docteur et les guests à venir.

La bande-annonce de la deuxième saison de la nouvelle ère de Doctor Who a été publiée dimanche soir et a révélé ses guest stars surprises.

Le public rejoindra Le Docteur (Ncuti Gatwa) et Belinda Chandra (Varada Sethu) dans une quête épique pour ramener Belinda (qui se fait appeler l’Infirmière) sur Terre. Mais une force mystérieuse empêche leur retour et l’équipe TARDIS qui voyage dans le temps doit faire face à de grands dangers, à des ennemis féroces et à des terreurs plus sauvages que jamais. Il sera intéressant de voir Belinda en tant que rare Acolyte du Docteur qui n’a pas choisi cette position. C’est un peu contre sa volonté.

La bande-annonce présente un premier aperçu d’invités spéciaux dont le présentateur de la télé anglaise et ancienne star de X Factor Rylan Clark qui jouera le rôle du co-animateur de l’Interstellar Song Contest, sorte de concours Eurovison interstellaire.

L’acteur Alan Cumming (The Good Wife), est également présent et interprète le méchant personnage animé, M. Ring-a-Ding.

Parmi les autres stars invitées qui peuvent être repérées dans la bande-annonce, aux côtés du Docteur, Belinda et Ruby Sunday (Millie Gibson), figurent Anita Dobson, Bonnie Langford, Jemma Redgrave, Caoilfhionn Dunne, Christopher Chung, Evelyn Miller, Ariyon Bakare, Julie Dray et Jonah Hauer-King.

La bande-annonce tease également la « connexion » entre le Docteur et Belinda, soulignant le rôle précédent de Sethu en tant que Mundy Flynn dans l’épisode Boom de la saison précédente. La vidéo tease également certains des méchants qu’ils affronteront ainsi que des lieux et des périodes qu’ils visiteront.

La deuxième saison de Doctor Who avec Ncuti Gatwa sera lancée le samedi 12 avril sur la BBC au Royaume-Uni et sur Disney+ dans le reste du monde.

Doctor Who saison 2 – Trailer