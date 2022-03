Fast & Furious 10 : Jason Momoa confie qu’il jouera un méchant « flamboyant »

Jason Momoa confirme qu’il jouera un méchant dans le prochain Fast & Furious 10 et qu’il sera « flamboyant ».

Il y a peu, Jason Momoa a été annoncé dans le prochain film Fast & Furious 10. L’interprète d’Aquaman rejoint ainsi la bande de Vin Diesel, mais il ne sera pas du côté des « gentils ». L’acteur a parlé de son rôle dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight.

Bien que Momoa ne puisse rien révéler de précis sur le personnage qu’il joue, il confirme qu’il sera le méchant du film et ne pourrait pas être plus ravi de jouer l’antagoniste. « C’est amusant, je joue le méchant, ce que je n’ai pas fait depuis un moment. Maintenant, je suis le méchant. Un méchant très flamboyant. Un peu de panache ! »

Momoa a déjà joué des personnages méchants dans le passé, avec Khal Drogo dans Game of Thrones par exemple. Depuis, il est devenu plus synonyme d’héroïsme et de droiture en tant que star des films DC Aquaman. Fast & Furious 10 lui donnera une chance de se replonger dans son côté obscur dans un film à gros budget. Momoa tease en particulier le fait que son personnage de méchant sera « flamboyant », il semble ainsi que ce rôle devrait être intéressant.

Le dixième film Fast & Furious verra également le retour de Charlize Theron dans le rôle de la méchante principale, Cipher, ce qui signifie que le personnage de Momoa pourrait finir par travailler avec elle d’une manière ou d’une autre contre les protagonistes. Le personnage de John Cena a fait de même avant de changer de camp pour rejoindre son frère dans Fast & Furious 9, et Cena a exprimé son désir de revenir pour les derniers films.

Bien sûr, Vin Diesel sera de retour pour le film, ainsi que les acteurs Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Tyrese Gibson et Sung Kang.

Fast & Furious 10 devrait sortir le 19 mai 2023.

Source : Entertainment Tonight / Crédit ©DR/Vianney Le Caer/AP/SIPA