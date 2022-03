Batwoman saison 3 : Marquis contre la Bat Team et teasing de la saison 4 (Spoilers)

Retour sur le final de la saison 3 de Batwoman avec Marquis qui tente le tout pour le tout et la showrunner tease la potentielle saison 4. Spoilers.

Le plan diabolique de Marquis est arrivé à son paroxysme dans le final de la saison 3 de Batwoman. La Bat Team a ainsi été forcée de trouver un plan pour l’arrêter avant qu’il ne tue toute la population de Gotham. Son but était de larguer des barils d’acide sur la ville depuis le ballon dirigeable de la Bat.

Pendant ce temps, Alice – qui hallucine les personnes qu’elle a tuées – a atteint son point de rupture et tentait de s’électrocuter avec une clé à douille lorsque Mary l’a trouvée dans sa cellule. Réalisant qu’Alice pourrait ne pas survivre à sa prochaine crise, Mary supplie la Bat Team de lui donner le Buzzer du Joker. Lorsqu’ils ont repoussé sa demande parce que Marquis en a plus besoin, Mary leur rappel qu’ils lui ont fait la promesse de l’écouter, notant également que même si ce n’était pas facile pour elle, Alice méritait une seconde chance.

Ryan décide de rendre visite à Alice en prison pour lui demander pourquoi elle pensait mériter le Joy Buzzer. Les réponses d’Alice n’étaient pas très convaincantes jusqu’à ce qu’elle admette qu’elle ne pensait pas qu’elle méritait le buzzer, puis a proposé d’échanger des informations sur l’agenda de Marquis. Ces détails ont aidé Ryan à formuler son propre plan, qui impliquait que Luke pirate le Bat Ballon pour atterrir au sommet du poste de police de GCPD et évacuer d’une manière ou d’une autre toute la ville. Cela a nécessité l’aide de sa mère.

En tant que sa fille, Ryan a demandé à Jada de la réintégrer en tant que PDG de Wayne Enterprises. Cette décision a forcé Jada à révéler un sombre secret de famille : le père de Marquis, Franklin, n’est pas mort dans une chute accidentelle, comme cela avait été rapporté précédemment. Les accusations de Jada ont suffi à faire évincer Marquis de l’entreprise, et Ryan a été remise au pouvoir avec un accès complet à la Bat Cave.

Sauver Marquis et Gotham

Marquis a surpris Luke en train de changer les coordonnées du dirigeable et a tué ses pilotes, incitant Ryan à monter à bord de l’engin volant et à affronter son frère en tête-à-tête. Pendant ce temps, Mary a diffusé le message d’avertissement de Sophie pour que les habitants de Gotham se mettent à l’abri à l’aide du parapluie hypnotique du Pingouin. Les gens ont commencé à quitter les rues de la ville.

S’en suit une bagarre durant laquelle Ryan supplie de retrouver son frère mais ce dernier est bien loin, il n’est plus sain d’esprit. Marquis l’a poussée hors du dirigeable. En tombant vers la Terre, Ryan a utilisé son pistolet à grappin pour emmener Marquis avec elle et a lancé son parachute à temps pour un atterrissage brutal sur le toit du poste de police. Elle s’en est bien tiré mais il semblait que Marquis n’avait pas survécu à la chute.

Mais Marquis n’est pas mort, il réapparait sur le toit et a provoqué une autre bagarre avec Ryan qui les a envoyé tous les deux par-dessus le rebord. Alors que Batwoman s’accrochait à son frère, refusant de le laisser partir, Alice est arrivée pile au bon moment. Un flashback de sa conversation précédente en prison a montré Ryan donnant à Alice le Joy Buzzer, notant qu’elle n’en avait vraiment pas besoin puisqu’elle était assez forte pour survivre à tout ce qui lui est arrivé. Alice enfin compris et a rendu le buzzer à Ryan, qui l’a ensuite utilisé sur Marquis.

A la fin, Ryan et Jada ont été soulagées de voir Marquis se réveiller et apparemment guéri. « Ravi de te rencontrer pour de vrai », a-t-il dit à sa sœur. Maquis a repris ses esprits et n’est plus sous l’emprise des effets du buzzer. De son côté, Alice a décidé de quitter la ville afin de se retrouver. Elle se lance dans un voyage de découverte de soi et pourrait bien revenir en tant que Beth.

Dans un dernier twist, la journaliste dévouée de Gotham Dana Dewitt (Allison Riley) a été brutalement assassinée alors qu’elle faisait un reportage sur le site du crash toxique du ballon dirigeable. Nous ne savons pas qui était derrière le meurtre, mais la mystérieuse silhouette vêtue de vêtements en lambeaux boitant suggère des problèmes majeurs à venir pour la Bat Team….Une team qui en cette fin de saison est plus solide que jamais.

Quid de la saison 4 ?

La saison 4 n’a pas encore été commandée par la CW qui tarde pour le moment à donner son feu vert, mais la showrunner Caroline Dries a déjà une idée de ce qu’elle souhaite faire pour la suite notamment quand il s’agit de la famille biologique de Ryan : « Je pense qu’il y a encore une histoire à raconter avec eux. Ryan ayant une famille biologique, à mon avis, enrichit son personnage et élargit son monde. Alors oui, du moins dans mon esprit, je ne pense pas qu’ils soient partis. Je pense qu’ils font toujours partie de la série. »

Dries tease aussi l’exploration éventuelle du père biologique de Ryan : « Je pense que nous avons une idée de qui il est. Je veux l’explorer à un moment donné. Je ne veux pas l’explorer tout de suite parce que j’avais l’impression que cette saison était du genre, « [Ryan] a une mère, elle a un frère, et qui d’autre a-t-elle ? J’avais l’impression que ça diluerait tout cela et juste être écrasant pour le personnage de continuer à trouver des membres de sa famille cachés derrière une porte. Alors oui, je sais que les gens sont curieux, je suis curieuse aussi. Je le suis pour Ryan. Alors nous allons en faire définitivement une histoire à un moment donné, je ne sais juste pas quand. »

Concernant le teasing à la fin de l’épisode, elle n’en révèle pas trop : « Je ne révèle pas spécifiquement qui c’était censé être, si c’était censé être quelqu’un en particulier. Mais le fait est que notre Bat Team a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire sortir ce dirigeable de la ville. Et c’était très proche, mais pas tout à fait. Et que des gens ont été touchés par cette explosion et qu’il y aura des conséquences à cause de ce dirigeable. Vous déposez des barils pleins d’acide à un certain endroit, il va y avoir des répercussions. »

Ce qui est certain, c’est que l’idée pour la saison 4 est tirée du canon des comics : « Oui. L’idée est que nous avons tiré quelque chose du canon sur lequel nous donnerons notre propre tournure. Une fois que nous aurons été renouvelés pour la saison 4, nous entrerons dans les détails du genre « Ok, qu’est-ce que ça pourrait être? » Et j’ai des idées pour plus d’un truc à grande échelle, mais est-ce un méchant ponctuel ou est-ce le [grand] méchant ? On verra. »

On a attend désormais l’annonce du renouvellement de Batwoman pour la saison 4.

Source : EW / Crédit ©CW