X-Force : Les plans de la trilogie annulée dévoilés par le réalisateur Jeff Wadlow

Jeff Wadlow révèle les plans qu’il avait pour la trilogie X-Force qui a été annulée.

Il y a quelque temps, la Fox avait l’intention de mettre la X-Force en scène sur grand écran mais les plans ont été annulés après le rachat des studios par Disney. Bien avant la fusion, Jeff Wadlow a été engagé pour écrire et réaliser ce qui aurait dû être une trilogie X-Force.

Actuellement en promo pour son film Fantasy Island, Wadlow a confié qu’il avait des plans qui remontent à avant même la sortie des deux films Deadpool. Il aurait ainsi introduit Cable en mentor pour une jeune génération de mutant moins bien lotis.

Dans une interview via Comic Book Movie, Wadlow a confié : « Ce que je peux partager sur ma version de la propriété (car ce n’est plus vraiment pertinent depuis que Deadpool 2 a introduit Cable, et j’ai écrit X-Force avant même la sortie de Deadpool 1), c’est que le film se demandait : si X-Men concernait des mutants qui ont la chance d’aller dans une l’école privée avec Wolverine et le professeur X, et faire descendre le Blackbird pour aller les chercher, qu’en est-il des mutants qui doivent aller à l’école publique ? Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas le bienfaiteur qui s’occupe d’eux, et qu’en est-il des enfants qui doivent le découvrir par eux-mêmes ? Nous aurions alors introduit ce mentor plus sombre et plus militant sous la forme de Cable. »

Cette franchise se serait ainsi éloignée de la saga principale : « J’ai tracé cet arc de trois films qui commençait par ce qu’était la X-Force de Rob Liefeld dans les années 90 avec une bande d’enfants qui se battaient pour ce en quoi ils croyaient, puis dans le troisième film, le groupe aurait grandi, changé et ils auraient perdus et gagné de nouveaux membres, et ça devenait la version de Rick Remender du début des années 2000. »

Il ajoute : « C’était une équipe beaucoup plus sombre qui opérait au black et qui perdait son chemin au cours des trois films. Ce sont des plans qui ne se sont jamais concrétisés, mais je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’écrire le scénario. »

Si pour le moment la X-Force n’est plus au programme, il n’est pas impossible que le film revienne sous une autre forme dans le futur. Ce qui est quasi certain, c’est que Deadpool 3 est en développement avec Ryan Reynolds qui reste l’incomparable Wade Wilson. Le reste des X-Men devraient être rebootés dans le MCU.

