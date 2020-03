Outlander saison 5 : Un acte qui changera Jamie à jamais (spoilers)

L’acte de Jamie dans l’épisode 3 de la saison 5 de Outlander le changera à jamais selon l’auteure Diana Gabaldon. Spoilers et promo.

Le dernier épisode en date de Outlander a vu Jamie prendre une décision qui, selon l’auteure Diana Gabalfon, « le changera à jamais ». Dans l’épisode Free Will, Jamie et Claire se sont rendu chez Aaron Beardsley et ils y ont fait une découverte choquante.

Beardsley a subi un accident vasculaire cérébral dans le grenier, et sa femme Fanny (Bronwyn James) le torturait et le nourrissait juste assez pour le garder en vie en guise de revanche pour les abus qu’il lui infligeait ainsi qu’à ses épouses précédentes. Il en a même tué certaines.

Quand Claire va soigner Beardsley, sa jambe est gangrenée d’asticots et elle réalise qu’il n’y a pas assez de temps pour le laisser guérir mais Claire veut trouver un moyen de l’emmener avec eux. Elle dit qu’en tant que médecin, elle ne peux pas s’éloigner, mais à la fin, Jamie parle à Beardsley et laisse la décision finale au mourant. Beardsley laisse entendre qu’il veut mourir mais même après ça, Jamie hésite. Il finit tout de même par le tuer en lui tirant une balle espérant être pardonné pour son acte.

« La fin de l’épisode, où Jamie voit clairement ce qui doit être fait et continue de le faire, est à la fois effrayante et profondément émouvante », explique Gabaldon à Parade. « Claire – qui est qui elle est – s’est battue le plus durement possible pour sauver la vie de cet homme mauvais, même si elle voit clairement (et de plus en plus clairement lorsqu’elle entend l’histoire de sa femme) ce qu’il est, et sachant que son état physique est sans espoir. »

Elle continue : « Mais c’est sans espoir, et Jamie prend tranquillement la responsabilité de la décision en mains. C’est une scène puissante, et les mots calmes et concrets de Jamie, contre le sentiment déchirant et contraint de son visage alors qu’il demande le consentement de Beardsley pour le libérer de son enfer temporaire au risque de l’envoyer de manière permanente en enfer – contre les clins d’œil silencieux d’un homme méchant qui refuse toute pensée de pardon – c’est intense. »

Mais pour Gabaldon, « c’est de la miséricorde et de la justice et quoi que cela coûte à Jamie personnellement, c’est son travail. »

Cela donne une nouvelle perspective à Jamie sur la mort et la souffrance : « L’une des parties les plus émouvantes de cette scène est la fin, où Jamie dit à Claire ce qu’il avait pensé de la mort de son père et sa nouvelle crainte que son père n’ait persisté comme Aaron Beardsley. –Et sa peur que la même chose ne lui arrive un jour », explique Gabaldon.

« Il demande à Claire, si tel est le cas, lui donnera-t-elle la même miséricorde qu’il vient de donner à Beardsley – c’est-à-dire, le tuer pour le sauver d’une souffrance prolongée. Et elle, une guérisseuse confirmée, fouille son visage pendant un long moment et dit simplement: « Je ferai ce qui doit être fait ». »

« Alors, c’est là qu’ils sont, à l’avenir. Il y a toujours eu une grande confiance entre eux; cette horreur partagée augmente cette confiance. Les deux feront ce qui doit être fait, l’un pour l’autre et pour ceux qu’ils protègent », conclut Gabaldon.

Outlander, c’est le lundi sur Netlix.

Outlander saison 5 – Promo 5×04

