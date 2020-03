Better Call Saul saison 5 : Le co-créateur explique le retour de Hank Schrader

Peter Gould discute du retour de Dean Norris, alias Hank Schrader de Breaking Bad, dans Better Call Saul.

Avant le début de la saison 5, il a été révélé que l’agent de la DEA Hank Schrader, et beau frère de Walter White dans Breaking Bad, serait de retour dans la série spin-off Better Call Saul. Le troisième épisode de la saison 5 a ainsi vu le retour Dean Norris dans la peau du personnage et on ne s’attendait pas à le voir si tôt dans la saison.

Avec le monde de Jimmy/Saul qui se rapproche de plus en plus de celui des narcotrafiquants, il n’est pas étonnant que les forces de l’ordre entre en jeu dans cette nouvelle saison. C’est ainsi que Hank et son fidèle partenaire Gomez (Steven Quezada) entre en scène, durant un interrogatoire.

Après une saisie de marchandise et l’arrestation de Krazy-8, liées à un des plus gros cartels, Lalo demande à Saul de représenter Krazy-8 afin qu’il balance des infos sur le cartel rival dirigé par Gus. C’est alors qu’entre en scène Hank et Gomez. Ce sont les agents qui interrogent Krazy-8 et il va devenir leur informateur. Durant les années Breaking Bad, Krazy-8 est connu comme étant un informateur de la DEA, on découvre ainsi comment il l’est devenu.

La série se rapproche ainsi de l’air Breaking Bad et Saul n’est plus qu’à un degré de séparation de Walt. Ce début de saison est le moment parfait pour faire revenir Hank et Gomez, cela montre que les mondes s’entrechoquent de plus en plus.

Peter Gould, le co-créateur de la série, s’est confié sur leur retour, surtout après la fin tragique des personnages dans Breaking Bad : « Mon Dieu, c’était vraiment génial de les retrouver. Nous adorons Dean et Steve. Mais ces personnages ont eu une fin parfaite et dévastatrice dans Breaking Bad. Donc, quand nous parlions de cette saison, nous n’avons pas dit: « Oh, ramenons ce personnage et ce personnage. » Mais une fois que nous avons commencé à penser à l’épisode 3, il semblait évident que Jimmy affronterait deux agents de la DEA. Et dès que vous dites les lettres D-E-A dans notre monde, cela signifie Hank Schrader. »

Il ajoute : « Nous étions donc été très excités et nous avons commencé à parler de la scène, et bien sûr [la scénariste-productrice] Ann Cherkis a écrit un tour de force, cette très longue scène dans cette salle d’interrogatoire. C’est fantastique. »

Cela dit, le retour de Norris n’était pas certain. Gould confie : « Ce n’était pas acquis d’avance que Dean ferait la série. J’étais un peu nerveux à ce sujet, car nous avons vraiment aimé ce dont nous avons parlé et j’étais très excité de le faire revenir. Mais nous avons dû l’appeler. J’ai donc connecté Vince [Gilligan, créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul] à l’appel. [Rires] »

« Vince a créé le personnage, Hank Schrader, à l’époque du pilote de Breaking Bad, et je le voulais durant le coup de fil. Vince et moi avons appelé Dean, et nous étions un peu nerveux. Nous avons commencé à lui dire ce qui allait se passer. Mais surtout, nous lui disions qu’il y avait autre chose à dire à propos de Hank Schrader que nous devrions le revoir. Et franchement, Dean aurait pu facilement dire: «Vous savez, les gars, j’ai beaucoup d’autres choses en cours. Je pense que nous avons fait le tour ce personnage et je ne veux pas l’ouvrir à nouveau. » Mais il ne l’a pas fait. Il nous a pratiquement interrompus pendant que nous lui faisions le pitch et il a dit: « Les gars, j’adore ! » »

« C’était merveilleux de le voir revenir, et lui et Steve Quezada ont été géniaux. Cette scène est l’une de mes préférées. Si vous regardez le nombre de pages, c’est une très longue scène pour une série TV. [Rires] Ann et moi nous sommes regardés, parce que la seule note que nous avions de la chaîne était : « Est-ce que cette scène peut être plus longue ? » C’est une note très inhabituelle pour une série. Généralement tout le monde vous dit de raccourcir les choses. Et dans ce cas, tout le monde appréciait tellement ces personnages. Je ne pourrais pas être plus heureux de ramener Dean dans notre monde. (…) C’est juste un gars merveilleux. »

Pour la suite de la saison, Peter Gould promet que Hank ne lâchera pas l’affaire : « Une fois que Hank a choisi une piste, il ne va pas abandonner. Vous pouvez donc être sûrs que Hank va poursuivre toute ouverture ou tout indice dans la mesure du possible. Vous allez voir Hank Schrader en pleine chasse. »

Better Call Saul, c’est le mardi sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©AMC