The Sandman : Netflix annule la série après les accusations contre Neil Gaiman

Netflix annule la série The Sandman après les accusations d’agression sexuelles contre Neil Gaiman.

The Sandman va s’endormir à jamais. Le drame fantastique basé sur la série de comics de Neil Gaiman a été annulé par Netflix. La série se terminera avec la prochaine saison 2, il n’y aura donc pas de saison 3.

Cette annulation arrive alors que Gaiman, qui est producteur exécutif de la série, a fait l’objet d’un article et d’un podcast qui ont fait des révélations sur de graves accusations d’agression sexuelles par plusieurs femmes.

Un article du New York Magazine publié en janvier offrait plus de détails sur les accusations portées contre Gaiman ; sur les huit femmes avec lesquelles New York s’est entretenue, quatre avaient participé au podcast Tortoise. L’un des points forts des récits des accusatrices était que Gaiman les aurait obligés à se livrer à des actes BDSM et à des relations sexuelles brutales sans leur consentement.

Gaiman a nié avec véhémence ces allégations, écrivant dans un blog que « je ne me suis jamais livré à une activité sexuelle non consentie avec qui que ce soit. Jamais. »

Notez aussi que la troisième et dernière saison de sa série Prime Video Good Omens sera finalement un seul épisode de 90 minutes. Et bien que Gaiman ait contribué à l’écriture de l’épisode, il ne travaillera pas sur la production. L’adaptation par Prime Video de Anansi Boys reste pour le moment en préparation.

La saison 2 de The Sandman voit les retours de Tom Sturridge (Morphée), Kirby (la Mort), Mason Alexander Park (Désir) et Donna Preston (Désespoir) ainsi que Patton Oswalt (Matthex le corbeau), Vivienne Acheampong (Lucienne), Gwendoline Christie (Lucifer), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Ferdinand Kingsley (Hob Gadling), Stephen Fry (Gilbert), Asim Chaudhry (Abel), Sanjeev Bhaskar (Caïn), Vanesu Samunyai (Rose Walker) et Razane Jammal (Lyta Hall).

Parmis les nouveaux, on compte Ruairi O’Connor (Orphée, le fils de Morphée/Rêve), Freddie Fox (Loki), Clive Russell (Odin), Laurence O’Fuarain (Thor), Ann Skelly (Nuala), Douglas Booth (Cluracan), Jack Gleeson (Puck), Indya Moore (Wanda), Steve Coogan (Barnabas), Esmé Creed-Miles (Délire), Adrian Lester (Destin) et Barry Sloane dans le rôle de Destruction (The Prodigal).

Les discussions sur la fin de la série après la saison 2 dureraient depuis un certain temps et les nouveaux épisodes sont en bonne voie pour une sortie en 2025.

Source : Variety / Crédit ©Netflix