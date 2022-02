Tales of The Walking Dead : Terry Crews, Anthony Edward, Parker Posey au casting

Terry Crews, Anthony Edwards, Parker Posey, Poppy Liu et Jillian Bell sont au casting de la série Tales of The Walking Dead.

Alors que la série The Walking Dead se termine cette année, la série spin-off Tales of The Walking Dead, commence à prendre forme. AMC a révélé la première vague de casting pour l’anthologie annonçant qu’Anthony Edwards (Urgences), Parker Posey (Lost in Space), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Poppy Liu (Hacks) et Jillian Bell (Pire Soirée) apparaîtront dans la série.

Contrairement à la série phare et à d’autres extensions comme Fear the Walking Dead, Walking Dead: World Beyond (récemment terminée) et le prochain spin-off de Daryl et Carol, Tales of the Walking Dead est une série d’anthologie comprenant six épisodes autonomes.

AMC a décrit la série comme « une anthologie épisodique avec des épisodes individuels ou des arcs d’épisodes axés sur des personnages nouveaux ou existants, des histoires ou d’autres expériences autonomes ». Cela signifie que les acteurs annoncés n’apparaîtront probablement chacun que dans un seul épisode de la série.

« Anthony, Jillian, Terry, Parker et Poppy sont la première vague de talents singuliers qui étendront davantage l’univers de Walking Dead dans de nouveaux royaumes déchirants, hilarants, sincères et horrifiants et nous ne pourrions pas être plus heureux de les accueillir dans la famille, ainsi que ces réalisateurs formidables. Plus d’annonces, plus de gens formidables à venir », a déclaré Scott M. Gimple, directeur du contenu de Walking Dead, dans un communiqué.

AMC a également annoncé les réalisateurs et réalisatrices de la saison 1 de la série avec Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird, Motherland), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard) et Tara Nicole Weyr (The Wilds, Bosch) réalisant chacun un épisode, tandis que le producteur de la série Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead) en réalisera trois.

Tales of The Walking Dead sera diffusée cet été sur AMC. La série n’a pas encore de diffuseur annoncé en France.

