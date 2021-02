WandaVision : Elizabeth Olsen tease une apparition « à la Luke Skywalker »

Elizabeth Olsen tease que la série WandaVision aura son moment à la « Luke Skywalker » comme dans The Mandalorian.

Après quatre épisodes de diffusés, la série WandaVision a fait revenir quelques visages familiers des fans du MCU. En dehors des deux personnages principaux incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, les téléspectateurs ont revu l’agent du FBI Jimmy Woo (Randall Park) et le Dr Darcy Lewis, vus respectivement dans les franchises Ant-Man et Thor.

Ces deux retours n’étaient pas une surprise puisqu’ils avaient déjà été annoncés avant le lancement de la série. Nous savions qu’ils entreraient éventuellement dans l’action. Mais dans une interview à TVLine, Olsen fait allusion, un autre vétéran du MCU qui pourrait rendre visite à Westview – une visite dont les fans n’ont pas encore entendu parler.

En décembre dernier, la série Disney+ The Mandalorian a surpris les téléspectateurs avec l’apparition de Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, qui était resté un secret jusqu’à la diffusion du final de la saison 2 (même s’il y avait des spéculations).

Lorsqu’on lui a demandé si WandaVision avait quelque chose de similaire en magasin – à savoir un casting surprenant qui n’avait pas encore fui – Olsen a répondu « Oui ». Et même si elle n’a pas osé donner de détails, elle a partagé en riant « je suis vraiment excitée » pour que les téléspectateurs voient ce qui (ou qui) va arriver.

La créatrice de WandaVision, Jac Schaeffer, est également restée discrète quant à savoir qui pourrait apparaître dans la série, mais elle a confirmé : « Il reste tellement de surprises » pour les cinq épisodes restants.

Des rumeurs annoncent l’apparition de Benedict Cumberbatch en Doctor Strange et d’autres envisagent l’arrivée d’Evan Peters en Pietro alias Quicksilver. Il faudra patienter pour savoir de qui Elizabeth Olsen parlait.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+