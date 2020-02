WandaVision : Les références de sitcoms classiques dans le teaser

Découvrez quelles sitcoms classiques américaines sont référencées dans le teaser de WandaVision.

Disney + a dévoilé un teaser pour ses séries Marvel et les fans ont enfin pu avoir un aperçu de Loki, The Falcon and the Winter Soldier mais aussi de la série WandaVision. Pour le moment, on ne sait toujours pas quoi attendre de cette série mais elle est clairement différente de tout ce que Marvel a fait jusqu’à présent et elle rend hommage aux sitcoms classiques américaines.

La promo est très courte mais on peut voir des bribes d’Elizabeth Olsen dans des costumes, des lieux et situations différentes qui font directement référence à de vieilles sitcoms. Certaines d’entre elle ne sont pas forcément très connues du public français.

The Adverture of Ozzie and Harriet (1952-1966) et Leave it to Beaver (1957-1963) sont deux sitcoms des années 50 qui sont référencées en noir et blanc avec une scène qui se trouve dans un salon qui ressemble à celui de Bachelor Father (1957-1962). Elle porte une robe de mariée et danse avec Vision (Paul Bettany). Il y a aussi un semblant de Partridge Family.

Il y a également des références à The Brady Bunch (1969-1974), série classique des 70’s, ou encore Family Ties qui est une série des années 80.

Il y a aussi Ma Sorcière Bien Aimée qui est probablement la plus connue du public français. Dans cette scène, il faut préciser qu’elle porte le costume classique de Wanda Maximoff dans les comics.

Pour finir, classique parmi les classiques, l’une des premières véritables sitcoms américaines, I Love Lucy qui date des 50.

Dans WandaVision on trouve aussi Kat Dennings (Thor) et Randall Park (Ant-Man et la Guêpe) qui reprennent leurs rôles de Darcy Lewis et l’Agent Jimmy Woo, ainsi que Kathryn Hahn (Transparent) en voisine fouineuse et Teyonah Parris (Dear White People) qui jouera une version adulte de Monica Rambeau qu’on a découverte enfant dans Captain Marvel.

WandaVision sera diffusée à l’automne sur Disney +.

WandaVision – teaser