Black Widow : Bande-annonce du Super Bowl et affiches-personnages

Découvrez la bande-annonce du Super Bowl ainsi que des affiches-personnages pour le film Black Widow.

Marvel Studios a profité du Super Bowl pour dévoiler une nouvelle bande-annonce pour le film Black Widow avec de nouvelles images. Depuis le début de la campagne promotionnelle du film, Marvel a été plutôt généreux en images inédites sans trop en révéler de l’histoire, ce qui est assez impressionnant.

En plus de ce spot, 4 affiches-personnages ont été dévoilées. On découvre ainsi Scarlett Johansson qui incarne à nouveau Natasha Romanoff alias Black Widow aux côtés de Florence Pugh qui joue le rôle de Yelena, David Harbour celui d’Alexei, le Gardien rouge et Rachel Weisz celui de Melina.

Depuis la première apparition de Black Widow dans Iron Man 2 en 2010, le personnage a enfin son film solo, une chose que les fans demandaient depuis longtemps.

Avec ce nouveau film dont elle est la vedette, elle développe une nouvelle fois la profondeur et l’histoire personnelle de ce personnage devenu incontournable dans l’Univers Cinématographique Marvel.

.Ce film d’action et d’espionnage est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.

Black Widow sort le 29 avril 2020.

Black Widow – Spot TV Super Bowl VF

Black Widow – Spot TV Super Bowl VOST

Crédit ©Marvel