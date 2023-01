Jeremy Renner : Toujours en état critique, en soins intensifs après son accident

Après avoir été opéré, Jeremy Renner reste hospitalisé suite à un accident «traumatique» de chasse-neige.

Hier, nous avons appris que Jeremy Renner a été victime d’un grave accident lié à un chasse-neige. L’acteur a depuis été opéré, mais il reste hospitalisé dans un état critique suite à ses blessures.

Dans un communiqué à la presse, un représentant de Renner a confirmé que l’acteur « a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques » après un incident le jour du Nouvel An avec un chasse-neige sur sa propriété au Nevada. Il a subi une intervention chirurgicale le 2 janvier et reste dans l’unité de soins intensifs dans « un état critique mais stable. »

« La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, à Truckee Meadows Fire and Rescue, au shérif du comté de Washoe, au maire de Reno Hillary Schieve et aux familles Carano et Murdock », poursuit le communiqué. « Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans. »

Vers 9 heures du matin, heure locale, le 1er janvier, le bureau du shérif du comté de Washoe a répondu aux informations faisant état d’une « blessure traumatique » sur une autoroute près de Reno, dans le Nevada. Après leur arrivée, ils ont coordonné le transport de Renner, la seule personne impliquée dans l’incident, à un hôpital local par hélicoptère.

Renner joue actuellement dans la série Paramount+ Mayor of Kingstown, dont la saison 2 démarre ce-mois-ci, le 15 janvier. Il joue également le super-héros Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel.

Source : Deadline / Crédit ©Getty Images