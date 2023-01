Batgirl : Leslie Grace révèle son costume final du film annulé

Alors que Batgirl a été annulé, Leslie Grace révèle la version finale du costume qu’elle portait dans le film.

Batgirl ne fera finalement pas ses débuts en 2023, mais son interprète Leslie Grace a décidé de partager des images prises dans les coulisses du tournage du film.

Grace, notamment connue pour son rôle dans la comédie musicale D’où l’on vient, devait incarner la super-héroïne Batgirl alias Barbara Gordon pour le film qui aurait été diffusé aux États-Unis exclusivement sur HBO Max. Mais en août 2022, Warner Bros. a pris la décision choquante d’abandonner complètement le film, malgré le fait que la production était presque terminée.

Grace a publié une vidéo sur Instagram pour le Nouvel An revenant sur 2022, avec de nombreuses séquences d’entraînement aux cascades et des photos des coulisses de Batgirl. La vidéo comprend de brefs extraits de Grace dans sa loge et elle porte ce qui semble être son costume final, un costume blindé violet et jaune qui diffère des images promotionnelles précédemment publiées.

Le duo de cinéaste belgo-marocain Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys For Life, Miss Marvel) ont réalisé Batgirl, qui devait faire ses débuts sur HBO Max avant que Warner Bros. ne le mette brusquement de côté. Les réalisateurs ont déclaré qu’ils étaient au milieu du montage lorsque la décision a été prise, et ils ont ensuite tenté de récupérer des images, mais Warner Bros. a bloqué l’accès à leurs serveurs.

Le film aurait également marqué le retour de Michael Keaton en tant que Batman, avec J.K. Simmons et Brendan Fraser également à l’affiche.

Source : EW / Crédit ©DR/Warner Bros