Box office : 100 millions pour Matrix Resurrections et record pour Spider-Man No Way Home

Matrix Resurrections passe péniblement les 100 millions de dollars et Spider-Man No Way Home continue de battre des records au box office mondial.

Fin 2021, deux films très attendus sont sorti en salles mais dans deux configurations différentes. D’un côté, Spider-Man No Way Home qui a eu une sortie mondiale exclusive dans les salles et de l’autre, Matrix Resurrections qui a eu une sortie simultanée dans les salles et sur HBO Max aux Etats-Unis. Ce dernier partait donc avec un handicap et les chiffres sont parlants.

Sans surprise, après avoir passé le milliard de dollars la semaine dernière, Spider-Man No Way Home continue de remplir les salles de cinéma. Le film de super-héros a récolté 78,3 millions de dollars en plus pour sa troisième semaine dans les salles mondiale dont 52,7 aux Etats-Unis.

Le film Marvel est sans conteste le plus grand succès en salles de 2021 avec 1,37 milliard de dollars au total dans le monde entier (sans la Chine). Pandémie ou non, le MCU n’a pas de limite et Spider-Man No Way Home devient le 12ème plus gros film au box office de tous les temps.

En ce qui concerne Matrix Resurrections, c’est une autre histoire, les chiffres sont beaucoup moins impressionnants. Le film de Warner Bros vient de passer la barre des 100 millions de dollars dans le monde mais avec un budget rapporté de 190 millions, le film est loin d’entrer dans ses frais pour l’instant. Sa présence simultanée sur HBO Max (sans frais supplémentaires) n’aide pas et les spectateurs américains préfèrent le regarder à la maison plutôt que de se rendre en salles.

Avec environ 13,7 millions de dollars ce week-end provenant de 76 territoires internationaux, The Matrix Resurrections se situe désormais à 106 millions de dollars dans le monde. Il a chuté de plus de 50% par rapport au week-end dernier. Cet échec est aussi dû aux critiques mitigées du film, cependant, Matrix Resurrections n’est pas encore sorti en Chine, on attend de voir si ce marché important se rendra en salles et remontera les chiffres.

