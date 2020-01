Star Wars L’Ascension de Skywalker : L’histoire de Colin Trevorrow n’a pas servi de base

L’histoire originale de Colin Trevorrow pour Star Wars 9 n’a pas du tout servi de base pour Star Wars L’Ascension de Skywalker

A l’origine, Colin Trevorrow devait écrire et réaliser Star Wars 9 mais après un désaccord avec Lucasfilm, Trevorrow a été remercier par la production. J.J. Abrams, qui a réalisé l’Episode 7, a repris le relais et apparemment, lui et son co-scénariste ont complètement réécrit ce que Trevorrow avait déjà fait.

Trevorrow avait co-écrit une version du film avec Derek Connolly et si vous regardez les crédits du film, ils sont toujours mentionnés comme scénaristes. Pourtant, rien de ce qu’ils ont écrit ne se trouve apparemment dans le film. Leur histoire originale a été complètement retravaillée.

C’est le co-scénariste Chris Terrio qui révèle qu’au final, le scénario précédent na pas été utilisé comme base par lui et Abrams : « Nous sommes tous les deux un peu superstitieux à l’idée de commencer avec du matériel qui pourrait nous conduire dans une direction différente de celle dans laquelle nous aurions pu aller naturellement » dit-il.

« Nous n’avons donc pas commencé avec le script précédent. Il y avait peut-être certains éléments que nous avons utilisés qui étaient dans le script original et nous ne le savions pas. La Guilde décide de ces choses. Nous n’avions pas de mauvaise relation avec le matériel de Colin. Nous n’avons tout simplement pas commencé avec ça. Ce n’est pas une histoire juteuse d’intrigue ou quoi que ce soit. »

Terrio dit tout de même qu’il est possible que des éléments de l’histoire de Trevorrow se trouvent dans le film mais que même si c’est le cas, cela n’a pas été fait consciemment. Ont-ils même lu ce que Trevorrow et Connolly ont fait avant d’attaquer leur version ? On se le demande.

On est curieux de savoir qu’elle était l’histoire originale de Trevorrow. Ce qu’on sait, c’est que Palpatine n’était pas de retour dans son histoire, ceci est purement l’idée de Terrio et Abrams.

Notez que Colin Trevorrow a fait don de son salaire de Star Wars 9 à The Alexander Devine Hospice, pour aider les familles d’enfants malades en difficulté.

Aujourd’hui, Trevorrow travaille sur le troisième volet de Jurassic World qui sera en salles en 2021.

