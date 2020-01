Les Nouveaux Mutants : La version originale de Josh Boone devrait sortir

Disney devrait sortir la version originale de Josh Boone du film Les Nouveaux Mutants.

Le film Les Nouveaux Mutants semble à nouveau d’actualité et devrait bien sortir cette année. Après des mois d’incertitude, le film spin-off des X-Men devrait sortir dans sa version originale, comme le réalisateur Josh Boone l’envisageait depuis le début. C’est du moins ce qu’il laisse entendre sue les réseaux sociaux.

Récemment, Boone a dévoilé qu’un trailer arriverait ce mois-ci et sur les réseaux, un fan a demandé au réalisateur si c’était la version originale qui sortira. Boone a alors répondu « je n’en ferait pas la promotion si ce n’état pas le cas. »

What I’d tell ya, New Mutants will be Boone’s version https://t.co/yeWAueJOfL pic.twitter.com/DJZrFOmwl6 — KC Walsh (@TheComixKid) December 31, 2019

Quand le film était sous la houlette de Fox, Boone était en désaccord avec les studios sur la vision créative de son film. Des reshoots devaient avoir lieu mais cela fut un casse-tête pour réunir le casting. Il est difficile de dire si ces reshoots ont finalement eu lieu, mais il semble bien que Boone va sortir un film qui porte sa vision initiale.

A l’origine, Josh Boone voyait Les Nouveaux Mutants comme un film d’horreur plus qu’un film de super-héros mutants.

Le casting du film inclut Anya Taylor-Joy (Glass), Maisie Williams (Game of Thrones), Henry Zaga (Teen Wolf), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (The Originals) et Alice Braga (I Am Legend).

Le film est prévu pour le 1er avril 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©Fox/Disney