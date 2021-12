Marvel : Cobie Smulders revient en Maria Hill dans Secret Invasion

Cobie Smulders reprendra son rôle de Maria Hill dans la série Marvel Disney+ Secret Invasion aux côtés de Samuel L. Jackson.

Nick Fury va retrouver sa plus proche alliée. Alors qu’on savait que Samuel L. Jackson reprendrait son rôle culte dans la série Secret Invasion, l’implication de Cobie Smulders n’avait pas encore été confirmée. C’est désormais chose faite, selon Deadline, elle reprendra bien son rôle de Maria Hill dans la série Marvel à venir sur Disney+.

Dans le MCU, Maria Hill est l’ancienne directrice adjointe du S.H.I.E.L.D et proche confidente de Nick Fury, et elle jouera également un rôle de premier plan dans la prochaine série. Smulders a fait ses débuts dans le MCU en 2012 dans The Avengers et a repris son rôle dans Avengers: L’ère d’Ultron, Spider-Man: Far From Home, Captain America: Civil War et les deux Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Sur le petit écran, elle est apparu dans quelques épisodes d’Agents of S.H.I.E.L.D et a récemment doublé son personnage dans What if…?

L’histoire originale du comic Secret Invasion suit les extraterrestres qui changent de forme, connus sous le nom de Skrull, remplaçant plusieurs des héros les plus en vue de Marvel alors qu’ils tentent de conquérir la Terre. Les Skrull ont joué un rôle important dans le film Capitaine Marvel de 2019, où ils ont été décrits comme une race incomprise essayant de trouver un nouveau foyer tout en étant pourchassés par l’empire Kree.

Avec le retour de Smulders et Jackson en tant que Nick Fury mentionné précédemment, la série verra également Ben Mendelsohn revenir au MCU en tant que leader Skrull Talos, un personnage qu’il a joué à la fois dans Captain Marvel et Spider-Man: Far From Home. Les autres membres de la distribution incluent Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald, Carmen Ejogo et Killian Scott, qui feront tous leurs débuts dans le MCU.

La production de la série a démarré en octobre dernier. Si pour le moment, Secret Invasion n’a pas de date de diffusion, la série devrait arriver courant 2022 sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Studios