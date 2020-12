Doctor Who – Revolution of the Daleks : Un épisode épique selon John Barrowman

John Barrowman tease un épisode spécial de Doctor Who épique pour Revolution of the Daleks.

Apparemment, l’épisode spécial de Doctor Who, Revolution of the Daleks, sera « épique ». C’est ce que tease John Barrowman qui sera de retour dans la série dans son rôle de Captain Jack Harkness.

La dernière fois que nous avons vu Jack, c’était dans l’épisode Fugitive of the Judoon de la saison 12, mais il n’a pas rencontré la 13ème Docteur, ce qui était une déception pour les fans et pour l’acteur mais cette fois, ce sera différent. « Jack rencontrera Thirteen », dit Barrowman à EW.

« Je ne peux pas vous dire comment, mais il la rencontrera. Il sera aussi à bord du TARDIS, le TARDIS de Thirteen. Je ne peux pas vous dire comment il y arrive, mais il y sera. Ça va être épique. C’est comme revenir en arrière. et rendre hommage aux trucs de Jack et du Docteur du passé, mais en les ramenant au présent. C’est juste un épisode épique. En bref, c’est épique, bordel. »

Quand on demande à Barrowman s’il sera de retour après le spécial, il répond : « Je ne peux pas répondre à cela, car je ne sais pas. Cependant, j’ai toujours dit, j’aime tellement la série, j’aime tellement le personnage, que si jamais ils me le demandent, en un rien de temps, je reviendrai. Je vais le faire fonctionner, je vais trouver un moyen. Cela arrivera toujours. »

John Barrowman est toujours partant pout jouer Captain Jack, il adore son personnage et il le lui rend bien.

Revolution of the Daleks sera diffusé le 1er janvier sur la BBC.

Source : EW / Crédit ©BBC