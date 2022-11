The Handmaid’s Tale saison 5 : Une Allégeance qui dérape (promo finale)

Retour sur l’avant dernier épisode de The Handmaid’s Tale et découvrez la promo du final qui, selon Yvonne Strahovski, ne sera pas un « happy ending ». Spoilers.

L’avant dernier épisode de The Handmaid’s Tale a laissé les téléspectateurs en pleine fusillade. La semaine dernière, les Américains étaient prêts à lancer une opération de sauvetage à l’école des Epouses où se trouve Hannah, mais malheureusement, dans l’épisode de cette semaine, cela a échoué. Tous les soldats Américains ont été tués par Gilead dans l’assaut qui n’a pas été montré à l’écran.

A la fin de l’épisode, alors que les Américains du Canada rendaient hommage à leurs soldats, l’animosité ambiante est de plus en plus présente alors que des manifestants canadiens disent aux réfugiés de « rentrer chez eux. » Et alors que June aide la fille d’un des soldats à plaider allégeance au drapeau américain, des coups de fusil sont entendus et il semble que June est visée.

Est-ce que Gilead est derrière ces coups de feu ? C’est bien possible puisque dans une scène précédente, le Commandant Mackenzie (le « père » d’Hannah ou Agnes comme il l’appelle) a bien fait comprendre qu’il voulait « s’occuper » de June. Lawrence et Nick sont dans la pièce et même si leurs conversations précédentes avec June n’ont pas porté leurs fruits (elle refuse toujours de revenir pour leur Nouveau Bethléem), ils ne sont pas pour la tuer.

Hannah se souvient

Ailleurs cet épisode a résolu un mystère. Toute la saison, la jeune fille a été paradée comme un produit obéissant et immaculé du système Gilead. Nous l’avons vue présenter consciencieusement des fleurs à la veuve Waterford et entendu les Mackenzie, la décrire comme un ange venu du ciel qui ne pourrait pas être plus différent du diable June Osborne. Et pourtant, elle est loin d’être ce petit ange obéissant et semble bien tenir de sa mère rebelle.

Dans une scène qui donne un peu d’espoir, on peut la voir sortir un crayon de contrebande pour écrire son vrai nom – Hannah et pas Agnes, – puis elle sourit à sa propre rébellion. Hannah se souvient ainsi de qui elle est vraiment et elle se souvient comment écrire son nom. La petit Hannah Bankole n’a pas été complètement effacée par le lavage de cerveau de Gilead et elle se bat encore, il y a donc encore un peu d’espoir au milieu du chaos.

Pour finir, Serena qui est repartie chez les Wheeler après sa détention, est désormais traitée comme une servante. Elle est proche de son fils mais elle se retrouve dans la même position qu’était June à l’époque. Elle prend ainsi à nouveau la fuite (avec Noah) et comme l’a teasé Yvonne Strahovski, dans une nouvelle interview, le final ne sera pas un « happy ending. »

La semaine prochaine, la saison 5 arrivera à sa fin. Comme le montre la promo, June est une cible de Gilead et Nick demande à Tuello de la protéger. De son côté, Janine risque d’être à nouveau placée alors que Tante Lydia lui a dit qu’elle ne le serait plus. Il semble qu’elle va être de nouveau la servante de la veuve Putnam qui s’apprête à épouser Lawrence.

The Handmaid’s Tale, c’est le mercredi sur OCS.

The Handmaid’s Tale saison 5 – Promo 5×10 finale