Marvel TV : Yahya Abdul Mateen II devient Wonder Man ; Joe Locke rejoint Agatha Coven of Chaos

Yahya Abdul Mateen II devient Wonder Man pour Marvel tandis que Joe Locke de Heartstopper rejoint la série Agatha Coven of Chaos.

Durant ce week-end férié, quelques nouvelles dans le monde Marvel ont été annoncées. Tout d’abord, la série Wonder Man trouve son acteur principal avec Yahya Abdul Mateen II qui rejoint ainsi les rangs de Marvel après son passage chez DC dans l’univers d’Aquaman et Watchmen.

Créé par l’auteur Stan Lee et les artistes Don Heck et Jack Kirby, Wonder Man a été présenté dans les Marvel Comics en 1964 via The Avengers #9. Le personnage autrement connu sous le nom de Simon Williams est le fils de l’industriel Sanford Williams et prend le contrôle de son équipement de munitions après son décès, voyant ses succès limités lorsqu’il entre en concurrence avec Stark Industries de Tony Stark.

Le jeune Williams acquiert des superpouvoirs basés sur les ions, y compris une super force, tout en travaillant pour le méchant Baron Zemo et en s’établissant comme un antagoniste des Avengers, avant de faire partie de cette équipe de super-héros plus tard.

La série en live action Wonder Man sera réalisée par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) et écrite par Andrew Guest (Hawkeye). La série verra le retour de Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery, le super-vilain devenu gentil autrement connu sous le nom de The Mandarin qui est apparu dans Iron Man 3 et Shang-Chi.

Ailleurs, mais toujours dans le monde Marvel, Joe Locke, connu pour son rôle de Charlie Spring dans la série Heartstopper, est annoncé au casting de la série Agatha Coven of Chaos, la série spin-off de WandaVision, centrée sur Agatha Harkness, selon Variety.

Les détails du personnage de Locke ne sont pas encore disponibles et Marvel Studios n’a pas commenté le rapport de Variety. Cependant, un article de Deadline ajoute que Locke jouera « un adolescent gay avec un sens de l’humour noir. » Les fans spéculent que Locke incarnerait une version plus âgé de Billy (aussi connu sous le nom de Wiccan), l’un des fils jumeaux de Wanda déjà introduit dans le MCU, sachant que le personnage est ouvertement gay dans l’univers des comics.

Ce que nous savons pour sûr de Coven of Chaos, c’est que Kathryn Hahn reviendra pour jouer la sorcière Agatha, tandis qu’Emma Caulfield Ford sera également de retour pour reprendre son rôle de Dottie de WandaVision.

Wonder Man et Agatha Coven of Chaos arriveront prochainement sur Disney+.

