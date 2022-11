Black Panther : La série spin-off de Disney+ sur le Wakanda n’est pas très avancée

Les fans de Black Panther vont devoir patienter pour voir la série spin-off centrée sur le Wakanda.

En 2018, lors des événements de Black Panther, les fans de Marvel ont enfin découvert le Wakanda, un pays fictif très riche qui est depuis devenu un lieu majeur de l’univers cinématographique Marvel. En raison de la vaste construction du monde apportée par Ryan Coogler et son équipe, la franchise Black Panther est rapidement devenue un élément fondamental du MCU, il était ainsi inévitable que ce monde reçoive sa propre série Disney+ à un moment ou à un autre.

Alors que des rapports suggèrent qu’une série Kingdom of Wakanda pourrait suivre Okoye (Danai Gurira), le producteur de Black Panther, Nate Moore, a révélé dans une récente interview que la série n’est pas aussi avancée que certains le pensent.

« En raison du temps et de l’attention consacrés à ce film [Wakanda Forever], et franchement à la série Ironheart, ce n’est probablement pas aussi avancé que les gens le souhaitent, mais il y a certainement de bonnes idées dont nous parlons toujours à Ryan. Donc, nous verrons jusqu’où nous pouvons aller avec ça », a déclaré Moore lors d’une récente conversation avec Collider.

Dans le cadre de son nouveau contrat avec Disney, Ryan Coogler et sa bannière Proximity Media servent de producteurs sur la série Ironheart, dont le personnage principal, Riri Williams, sera introduit dans Wakanda Forever.

En raison de l’emploi du temps de plus en plus chargé du cinéaste, Moore a ajouté que lui et Coogler attendaient de voir la réponse par rapport à Black Panther: Wakanda Forever avant de s’engager dans un troisième film de la franchise.

« C’est une excellente question. Pour être honnête, ce n’est pas moi qui essaie de ne pas répondre à la question », a poursuivi Moore. « Nous voulons vraiment voir comment le public reçoit le film, et je pense que Ryan est vraiment intéressé de voir comment le film se joue avant de décider. Il y a certainement des idées que nous avons lancées sur ce que pourrait être un troisième film si nous arrivons à le faire. Mais jusqu’à la sortie du film, nous sommes un peu superstitieux sur ce point. On ne sait jamais ce qui va se passer. »

Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre prochain.

Source : Collider / Crédit ©Marvel