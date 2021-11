Morbius : Jared Leto se transforme en vampire et mentionne Venom (bande-annonce)

Nouvelle bande-annonce pour le film Morbius qui dévoile la transformation de Jared Leto en vampire et fait une blague sur Venom.

Une nouvelle bande-annonce pour le film Morbius vient d’être dévoilée par Sony. Alors que Venom Let There Be Carnage est désormais en salles, les studios se concentrent à présent sur leur prochain film dans l’univers de Spider-Man (hors Spider-Man lui-même).

L’acteur oscarisé Jared Leto incarne le Dr Michael Morbius, atteint d’une maladie rare du sang. Il fait un pari dangereux pour guérir de son état, et dans l’ensemble, il se sent mieux. Evidemment, il y a des effets secondaires. Michael obtient une force surhumaine, ses sens se décuplent, il peut voler et a des capacités de chauve-souris, mais il a également soif de sang.

Les images de Morbius dans la bande-annonce montrent ce qui se passe lorsqu’il se transforme complètement et laisse son côté le plus monstrueux sortir.

La bande-annonce nous donne également un indice sur la façon dont ce film s’intègre de manière plus large dans le Spider-verse que Sony Pictures met en place entre le Venom de Tom Hardy, Kraven the Hunter à venir avec Aaron Taylor-Johnson et d’autres de ces personnages basés sur les bandes dessinées de Spider-Man.

La scène finale voit Michael accoster un homme avec un couteau qui demande : « T’es qui, toi ? » Puis Morbius répond : « Je… suis… Venom ! Je blague. Dr Michael Morbius, à ton service. »

Morbius semble ainsi faire partie du même univers que les films Venom, mais il y a aussi la présence de Michael Keaton qui intrigue. Keaton a joué le rôle d’Adrian Toomes, alias Vulture dans Spider-Man Homecoming. Il semble reprendre le rôle ici, même si rien n’est confirmé. Mais si c’est le cas, cela confirmerait que l’univers Marvel de Disney et le Spider-verse de Sony se rapprochent de plus en plus l’un de l’autre.

On notera que sur l’un des plans, on peut voir une image de Spider-Man sur un mur avec écrit « Meurtrier » en travers. Et si on prend en compte ce qui se passe dans la scène post-générique de Venom Let There Be Carnage, les univers sont en train d’entrer en collision.

Le film, réalisé par Daniel Espinosa, met également en vedette Matt Smith, Tyrese Gibson, Adria Arjona et Al Madrigal.

Morbius sort le 26 janvier 2022.

Morbius – Bande-annonce VF

Morbius – Bande-annonce VOST