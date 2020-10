The Walking Dead spin-off : Daryl et Carol seront sur la route dans leur série

La série spin-off de The Walking Dead avec Daryl et Carol devrait être un « road show ».

Apparemment, une fois que The Walking Dead sera terminée, Daryl et Carol prendront la route. En effet, le duo incarné par Norman Reedus et Melissa McBride aura sa propre série une fois que la série principale aura tiré sa révérence à la fin de la saison 11.

Daryl et Carol sont présents dans The Walking Dead depuis la première saison et selon la showrunner Angela Kang, des discussions à propos d’une série centrée sur le duo, se déroulent depuis un moment dans les bureaux de AMC. Leur série est donc le résultat de mures réflexions et n’est pas le fruit d’une décision de dernière minute parce que la série-mère s’arrête.

« On parle depuis longtemps d’une spin-off Daryl / Carol», dit Kang. « Et c’est donc quelque chose sur lequel nous travaillions bien avant l’annonce de la fin de la série.»

Kang révèle également que le spin-off de Daryl et Carol aura une sensation différente de l’original Walking Dead. « Ils vont entreprendre un voyage différent. Et cette série va, espérons-le, apportera un coup de fraicheur. Ils sont juste à une étape différente de leur vie et c’est plus un road show, ce qui, je pense, sera vraiment amusant. »

Cette nouvelle série Walking Dead est co-créée par Scott M. Gimple et Angela Kang. Elle est est prévue pour un lancement en 2023, une fois que la série principale sera finie. Kang, qui est l’actuelle showrunner de The Walking Dead, reprendra ce poste pour la nouvelle série.

Source : EW / Crédit ©AMC