Borat 2 : Amazon dévoile un titre, bande-annonce et date

Amazon Prime Video dévoile la bande-annonce, une date et un titre pour la suite de Borat.

Borat 2 a enfin une bande-annonce qui montre que le personnage n’a pas changé et qu’il va bien d’attaquer au gouvernement américain. Le personnage de Sacha Baron Cohen est de retour à « Yankeeland » et cette fois-ci, il tente de vendre sa fille – « avec un bébé dans le ventre » – au plus offrant.

La bande-annonce trouve un Borat déguisé (puisqu’il est si reconnaissable maintenant) qui s’aventure dans une petite ville américaine avec sa fille au milieu de la pandémie de coronavirus, le duo faisant des ravages dans une clinique anti-avortement et un bal de débutantes. Borat s’invite aussi chez des républicains qui pensent que les démocrates sont plus dangereux que le virus.

On le voit aussi débarquer dans une convention républicaine face au vice-président Mike Pence (qu’il appelle « Michael Pennis »), déguisé en Donald Trump. Il essaie de lui refiler sa fille. Cette dernière est jouée par Maria Bakalova, vue dans la série Gomorrah.

Le film a également un titre qui n’est pas exactement celui qui a précédemment été révélé. En version originale, il s’intitule Borat: Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan mais en français, c’est simplement Borat : le film d’Après. Le titre complet pourrait se traduire par « Livraison d’un pot-de-vin prodigieux au régime américain pour faire bénéficier une nation autrefois glorieuse du Kazakhstan »

Le film sera disponible sur Amazon Prime Video le 23 octobre.

Borat : le film d’Après – Bande-annonce VOST