The Walking Dead saison 11 partie 3 : Titre et description du premier épisode révélés

Le titre et la description du premier épisode de la dernière partie de The Walking Dead saison 11 ont été révélés.

The Walking Dead entre bientôt dans sa dernière ligne droite. La dernière partie de la saison 11 ultime sera lancée le mois prochain et AMC a révélé le titre du premiere ainsi qu’une description.

La série reprendra là où le final de mi-saison « Acts of God » s’est arrêtée avec Lance Hornsby (Josh Hamilton) tirant sur Maggie (Lauren Cohan) et Daryl (Norman Reedus). Après que Lance s’est associé à Leah (Lynn Collins) pour tuer Maggie, que ses soldats ont tendu une embuscade à Aaron (Ross Marquand) et Gabriel (Seth Gilliam) et rassemblé les Oceansiders, il a pris les communautés d’Oceanside, Hilltop et Alexandrie par la force.

Le titre de l’épisode qui sera diffusé le 2 octobre est « Lockdown« . AMC décrit l’épisode comme suit : « Daryl et Negan se précipitent vers le Commonwealth pour empêcher Hornsby de s’en prendre à leurs familles. Pamela s’occupe des manifestants qui demandent justice pour les crimes de Sebastian. Mercer a besoin de l’aide de Rosita pour combattre un essaim. »

Dans le premier des huit derniers épisodes, se sera donc une course contre la montre pour Daryl, Maggie, Negan et leurs alliés pour extraire ceux qui sont encore à l’intérieur du Commonwealth.

Les autres titres d’épisodes de cette troisième partie de la saison de 24 épisodes incluent « A New Deal » (diffusé le 9 octobre), « Variant » (16 octobre), « What’s Been Lost » (23 octobre) et « Outpost 22 » (30 octobre), du nom de la zone de sécurité d’Alexandrie occupée par l’armée. Les titres des trois derniers épisodes qui seront diffusés les 6, 13 et 20 novembre n’ont pas encore été communiqués.

The Walking Dead revient le 3 octobre pour sa dernière salve d’épisodes sur OCS en France.

Source : Coming Book / Crédit ©AMC