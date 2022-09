She-Hulk : Comment la série a eu ce caméo et Tatiana Maslany la twerkeuse ! (spoilers)

La scénariste de She-Hulk explique comment la série a eu ce caméo et Tatiana Maslany confirme que c’est bien elle qui twerke. Spoilers.

L’épisode 3 de She-Hulk : Avocate est probablement le plus drôle de tous jusqu’à présent. Le dernier épisode de la série MCU a vu l’ancien collègue idiot de Jen Walters, Dennis, poursuivre une métamorphe asgardienne en justice. Sa plainte ? La métamorphe l’a piégé (façon catfish) dans une relation avec ce qu’il pensait être la rappeuse Megan Thee Stallion.

Evidemment, comme Jen l’a soutenu à plusieurs reprises, jamais quelqu’un comme Megan Thee Stallion ne se serait intéressé à Dennis, mais il est tellement imbu de sa personne qu’il était persuadé qu’il sortait avec la célèbre rappeuse.

Après que Jen ait aidé Dennis à gagner son procès (en livrant un témoignage qui parlait de son manque stupéfiant de conscience de soi), nous avons aperçu de la véritable Megan Thee Stallion – dont le caméo supposé être une surprise a été révélé plus tôt cette semaine – applaudissant depuis galerie de la salle d’audience.

« Nous savions que pour cette histoire, nous avions besoin d’une femme célèbre, belle et qui a réussi … », a déclaré la scénariste en chef et productrice exécutive Jessica Gao à TVLine. « Nous explorions toutes les possibilités… mais en fin de compte, Jameela [Jamil, qui joue Titania] connaissait personnellement Megan puisqu’elles ont travaillé ensemble sur Legendary [une émission de danse de HBO Max, ndlr], et elle l’a proposé. On s’est dit : ‘Ne le dis pas si ce n’est pas vraiment vrai ! Ne nous taquine pas avec ça !’ »

L’apparition de la rappeuse ne se limiterait pas à cette seule scène dans le tribunal. Dans la scène bonus de mi-générique, Jen, en tant que She-Hulk, passe un moment amusant avec Megan en dansant dans son bureau et offre son meilleur twerk.

« La danse a en fait été ajoutée au scénario ce jour-là, parce que Tatiana était tellement contente », a partagé Kat Coiro, qui a réalisé l’épisode 3, avec TVLine. « Elle est la plus grande fan de Megan Thee Stallion au monde et nous nous disions : »Nous devons lui donner quelque chose », alors elles ont organisé cette scène de danse. »

« Ouais, c’était moi ! C’était tout moi », a confié Maslany à propos de cette scène et elle ajoute que partager un tel moment avec Megan Thee Stallion « était un rêve devenu réalité. C’était l’un de mes meilleurs moments absolus sur le plateau, de tout ce que j’ai jamais fait. Je tremblais et j’étais nerveuse, puis la musique a été lancé et je me suis dit : « Je suis dans un clip de Megan Thee Stallion ! » »

Et il est confirmé que c’est bien Maslany qui twerke dans son costume de motion capture.

She-Hulk, c’est le jeudi sur Disney+.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+