Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir : La série la plus chère de la télévision

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir s’impose comme étant la série la plus chère produite pour la télévision.

Aujourd’hui 2 septembre, Amazon Prime Video a enfin lancé sa série tant attendue Les Anneaux de Pouvoir, préquelle de la saga Le Seigneur des Anneaux. Les deux premiers épisodes sont disponibles depuis ce matin sur la plateforme.

Depuis l’annonce de la série il y a quelques années, nous savions que la plateforme avait grandement investi dans la franchise et maintenant, le magazine Time confirme que Les Anneaux de Pouvoir est la série la plus chère jamais réalisée pour la télévision.

Le gouvernement Néo-Zélandais (là où la série est filmée) a confirmé que la saison 1 avait coutée 468 millions de dollars à Amazon. La rumeur précédente annonçait que la plateforme avait dépensé 1 milliard de dollars pour 5 saisons. Chaque épisode de la saison 1 couterait donc, en moyenne, 58,5 millions de dollars. On est loin des 20 millions de dollars pour chaque épisode de la saison 1 de House of the Dragon.

Il faut noter que les 468 millions de la saison 1 comprennent notamment le coût du marketing (13 millions rien que pour le spot du SuperBowl) ainsi que les dépenses pour les décors et les costumes qui seront réutilisés pour les saisons suivantes. Mais cela reste un budget colossal jamais vu en télévision.

Amazon Prime Video mise clairement beaucoup sur cette série et elle n’a pas d’autre choix que de fonctionner.

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir, c’est chaque vendredi sur Prime Video.

Source : Time / Crédit ©Amazon