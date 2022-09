DC FanDome 2022 : Warner Bros Discovery annule l’événement

Il n’y aura pas de DC FanDome cette année, Warner Bros Discovery annule l’événement virtuel.

Après avoir offert une alternative virtuelle au Comic-Con de San Diego et au Comic Con de New York centrée sur DC au cours des deux premières années de la pandémie, l’événement DC Fandome n’aura pas lieu cet automne.

Dans un communiqué, DC a expliqué : « Avec le retour des événements en personne, Warner Bros. Discovery est ravi de pouvoir s’engager avec nos fans en direct dans de nombreux Comic Con à travers le monde et ne programmera pas DC FanDome pour 2022. »

En effet, le San Diego Comic-Con a dans l’ensemble repris ses activités en personne cet été, et le New York Comic Con prévoit de faire de même le mois prochain, du 6 au 9 octobre.

Le DC FanDome, qui s’est tenu en 2020 et 2021, était le rendez-vous virtuel des fans de DC pour découvrir ce que les films et les séries DC leur réservaient pour l’année à venir. Mais avec un grand nombre de programme DC annulé cette années et Warner Bros. Discovery qui semble vouloir économiser chaque centime, le FanDome devient aussi victime des réductions des coûts de la société de production.

Les séries de DC étaient quasi absentes du San Diego Comic-Con cet été, à l’exception d’une première projection de certains épisodes de la saison 3 de Harley Quinn.

Du côté des séries de la CW, Supergirl a pris fin l’année dernière ; Batwoman, Legends of Tomorrow et Naomi ont été annulées ; Stargirl vient de lancer sa troisième saison ; The Flash (sa dernière saison) et Superman & Lois ne reviennent qu’à la mi-saison ainsi que le lancement de la nouveauté Gotham Knights.

Les séries Green Lantern et The Penguin de HBO Max restent sur la bonne voie et sont toujours en développement mais la série Gotham P.D. de Matt Reeves semble morte. Quant à Pennyworth, la série doit revenir en octobre, les dates des quatrièmes saisons de Titans et Doom Patrol restent à déterminer et pour finir Harley Quinn et Peacemaker sont toutes deux déjà renouvelées.

Côté films, une grande partie de la liste de DC a été repoussée à 2023. La suite de Shazam qui devait sortir à Noël est passée au 17 mars 2023, Aquaman et le Royaume Perdu qui était prévu pour le 17 mars passe à Noël prochain et The Flash reste le 23 juin 2023, tandis que Blue Beetle est prévu pour le 18 août.

Source : Deadline, TVLine / Crédit ©Warner Bros