Doom Patrol saison 3 : Madame Rouge se dévoile dans la nouvelle bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de la saison 3 de Doom Patrol avec l’arrivée de Michelle Gomez en Madame Rouge.

Après un teaser psychédélique et des images, HBO Max dévoile la bande-annonce officielle de la saison 3 de Doom Patrol qui donne un aperçu des nouveaux personnages. Parmi eux se trouve Michelle Gomez (Doctor Who), qui incarnera Madame Rouge. On la découvre en action dans les nouvelles images.

« Je suis venue ici parce que quelque chose de très important est sur le point de se produire et qu’il doit être arrêté », a déclaré Madame Rouge à la Doom Patrol après son arrivée dans une machine à remonter le temps.

La nature exacte de la menace fait l’objet d’un débat parmi le groupe. Rita (April Bowlby) suppose qu’il doit s’agir de la Brotherhood of Evil – les antagonistes des comics classiques de Doom Patrol des créateurs Arnold Drake et Bob Haney – et nous avons un aperçu des personnages classiques de la Confrérie, Monsieur Mallah et le Cerveau.

Mais Madame Rouge affirme que la menace est en fait un nouveau groupe appelé Sisterhood of Dada, et elle ne veut pas seulement que la Doom Patrol les arrête; elle veut les tuer, mais nos amis de la Doom Patrol ne sont pas du genre à tuer.

La bande-annonce montre aussi que plusieurs d’entre eux semblent être complètement drogués par des drogues inconnues. Que leur arrive-t-il ? Qui les a mis dans cet état ? Cette saison 3 promet d’être bien barrée, autant, si ce n’est plus, que les saisons précédentes.

La saison 3 de Doom Patrol arrive le 23 septembre sur HBO Max.

Doom Patrol saison 3 – Trailer