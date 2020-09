Scream 5 : Jack Quaid de The Boys au casting

Jack Quaid de la série The Boys rejoint le casting du film Scream 5.

Scream 5 continue de remplir son casting. Jack Quaid est le dernier nom en date à faire surface pour le nouveau film de la franchise d’horreur.

L’acteur de The Boys a partagé la nouvelle sur Twitter avec humour. « Peut-être que mon prochain projet aura moins de sang !…Oh attendez…Très heureux de rejoindre la famille Scream, » écrit-il.

Pour le moment, le rôle de Quaid reste encore secret, tout comme l’intrigue du film. Ce qu’on sait, c’est qu’il y a des retours en vue. David Arquette (Dewey Riley) et Courtney Cox (Gale Weathers) ont signé pour reprendre leurs rôles. Quant à Neve Campbell, qui jouait Sidney Prescott dans les quatre films précédents, son retour n’est pas encore officiel, elle serait toujours en pourparlers pour reprendre son rôle.

Jack Quaid rejoint un nouvel ensemble en pleine croissance qui comprend également Melissa Barrera (Vida, In the Heights) et Jenna Ortega (You, Jane the Virgin).

Le film sera une histoire originale co-écrite par James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (Ready or Not). Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett du groupe de réalisateurs Radio Silence (Ready or Not) sont à la réalisation et le troisième membre du trio Radio Silence, Chad Villella, sera producteur exécutif aux côtés de Kevin Williamson, qui a écrit le Scream original.

La photographie principale commencera plus tard cette année à Wilmington, NC, lorsque les protocoles de sécurité seront en place à cause de la pandémie de coronavirus.

Scream 4, le dernier film en date de la franchise d’horreur, est sorti en 2011. Ce nouveau film devrait sortir en janvier 2022.

Source : Variety