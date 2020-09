Mourir Peut Attendre : Nouvelle affiche avant la bande-annonce

Découvrez une nouvelle affiche pour le prochain James Bond, Mourir Peut Attendre, avant la nouvelle bande-annonce jeudi.

Cela faisait un moment que l’on avait pas eu de quoi se mettre sous la dent concernant le prochain James Bond. Pour ne pas que le public oublie que le film est toujours prévu pour cette année en salles, une nouvelle affiche de Mourir Peut Attendre a été mise en ligne par la MGM.

Ils annoncent également un nouvelle bande-annonce pour ce jeudi.

Man on a mission. Check out the new poster for #NoTimeToDie in cinemas this November. New trailer coming this Thursday. pic.twitter.com/4ZHOJSfyZq

— James Bond (@007) September 1, 2020