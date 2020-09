Criminal saison 2 : Kit Harington et Kunal Nayyar se révèlent dans la bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de la série Netflix Criminal avec Kit Harington et Kunal Nayyar.

L’an dernier, Netflix a lancé la série policière Criminal et proposait un format inédit avec 4 versions provenant chacune de 4 pays européens. Il y avait ainsi une version française, une version allemande, une version espagnole et une version anglaise. De ces quatre versions, seule l’anglaise a passé le cape de la saison 1 et quatre nouveaux épisodes seront proposés ce mois-ci sur la plateforme.

Chaque épisode voit un casting central de policiers interroger un suspect différent – certains sont innocents, certains sont coupables, mais il y a toujours un twist. Après David Tennant et Hayley Atwell qui jouaient des suspects dans la saison 1, c’est au tour de Kit Harrington (Game of Thrones), Sophie Okonedo (Hotel Rwanda), Sharon Horgan (Catastrophe) et Kunal Nayyar (The Big Bang Theory) de passer en salle d’interrogatoire.

La bande-annonce de la saison 2 promet quatre nouvelles histoires pleines de tension et des suspects en très mauvaise position. Alors, qui est coupable et qui est innocent ? Répose le 16 septembre prochain sur Netflix.

Criminal saison 2 – bande-annonce