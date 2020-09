Black Panther : L’hommage émouvant de Letitia Wright à Chadwick Boseman; le film en clair

Letitia Wright, Shuri dans Black Panther, a rendu un hommage très émouvant à Chadwick Boseman. A noter que le film sera bientôt diffusé en clair sur TF1

Depuis la mort de Chadwick Boseman, les hommages à l’acteur n’arrêtent pas de tomber. Après les mots touchants de Michael B. Jordan, Letitia Wright, a aussi eu un message émouvant pour sa co-star qu’elle appelle « mon frère, un ange sur terre ». L’actrice qui joue Shuri, la sœur de T’Challa dans Black Panther, a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux avec la légende : « Pour mon frère ».

À la fois éloge funèbre et poème, sur la vidéo on entend la voix tremblante de Wright sur une musique douce et des images de paysages naturels : « Une âme si belle, quand tu entrais dans une pièce, il y avait du calme. Tu bougeais toujours avec grâce et facilité », a déclaré Wright à propos de Boseman. « Chaque fois que je te voyais, le monde en était meilleur.»

Wright a poursuivi : « Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens, comment nous nous sentons tous, que te perdre nous est imposé », a-t-elle déclaré. « Pour accepter cela comme une nouvelle réalité, j’aimerais pouvoir te dire au revoir. Je t’envoyais des messages quelques fois, je pensais que tu étais juste occupé. Je ne savais pas que tu avais tant à faire. »

L’actrice a également raconté la première fois qu’elle a rencontré Boseman alors que la vidéo montrait des photos des deux ensemble. Le clip se termine par des photos du casting de Black Panther, Wright disant que Boseman sera avec elle pour toujours.

« Il est également écrit que toutes choses sont nouvelles, il y a de la lumière dans les ténèbres. Des ruisseaux d’eau vive coulent, donnant une nouvelle vie », a-t-elle raconté. « Et il ne nous reste plus qu’à permettre à toutes les graines que tu as plantées sur la terre de pousser, de fleurir, de devenir encore plus belles. Tu es pour toujours dans mon cœur. »

Ce magnifique éloge de Wright est survenu quelques jours après avoir initialement réagi à la nouvelle avec choc alors que le monde apprenait la mort de Boseman. « Ça fait mal. Ça fait vraiment mal », a-t-elle tweeté vendredi.

Notez que le film Black Panther sera diffusé pour la première fois en clair à la télévision française, sur TF1 le 20 septembre prochain. La chaîne l’a annoncé hier sur Twitter.