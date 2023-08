DC : James Gunn promet des films d’animation pour le grand écran dans le DCU

James Gunn promet des films d’animation sur grand écran qui feront partie de l’univers DC à l’avenir.

James Gunn travaille actuellement sur la création de son univers DC que l’on devrait voir prendre forme dans les années à venir. Il prépare son film Superman Legacy en tant que réalisateur, un film qui sera le lancement d’une ère que lui et son co-PDG Peter Safran ont nommé Chapitre Un : Dieux et Monstres.

Ce premier chapitre contiendra des films et des séries se déroulant dans le même univers et en parallèle, des projets indépendants mis dans la catégorie « Elseworlds » seront réalisés. Parmi les films en préparation se trouvent également des films d’animations dont certains feront partie du DCU et d’autres non.

En répondant à un fan sur le réseau social Threads, James Gunn a, dans un premier temps, confirmé que les prochains films d’animation Watchmen et Justice League Crisis on Infinite Earths sont des histoires Elseworlds, mais il répond positivement quand un autre fan demande si on peut s’attendre à des projets animés sur grand écran qui feront partie du DCU.

Évidemment, il n’entre pas dans les détails, on ne sait donc pas quels sont exactement ces projets mais ils joueront un jeu dans le plan global de Gunn pour son DCU.

Précédemment, Gunn et Safran ont mis en lumière leur plan ambitieux d’entremêler l’animation avec l’action en direct. Un excellent exemple de cette stratégie est la série exclusive à [HBO] Max intitulée Creature Commandos.

« Creature Commandos est basé sur la grande équipe de DC. Ce que nous faisons avec le DCU, c’est que nous avons une animation directement liée au live-action. La télévision, les films et les jeux s’entrelacent tous dans le même univers. Nous allons des acteurs qui vont pouvoir jouer les personnages dans ceci ainsi que dans d’autres choses, dont certaines que nous avons déjà choisies. J’ai écrit les sept épisodes de la série, et c’est en cours de production. C’est donc la première chose, et j’adore ça. »

On attend de voir ce que ces projets d’animation seront et comment ils s’entremêleront dans le DCU.

Source : MovieWeb / Crédit ©DC