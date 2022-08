The Flash : La saison 9 sera la dernière et sera plus courte

C’est officiel, c’est la fin de la course pour Barry Allen, la série The Flash se terminera à l’issue de la saison 9.

C’est vraiment la fin pour l’Arrowverse. Après 9 saisons, la série The Flash se terminera l’année prochaine avec une saison raccourcie de 13 épisodes. Grant Gustin raccrochera ainsi son costume de Scarlett Speedster après neuf ans de bons et loyaux services dans la peau de Barry Allen. Ce sera la plus courte saison de toute la série, mais c’est tout de même trois épisodes de plus que la saison finale d’Arrow.

« Neuf saisons ! Neuf ans à sauver Central City tout en emmenant le public dans un voyage émotionnel plein de cœur, d’humour et de spectacle », a déclaré le showrunner Eric Wallace dans un communiqué. « Et maintenant, Barry Allen a atteint la porte de départ de sa dernière course. »

Il ajoute : « Tant de gens incroyables ont donné leurs talents, leur temps et leur amour pour donner vie à cette merveilleuse série chaque semaine. Alors, alors que nous nous préparons à honorer l’incroyable héritage de la série avec notre dernier chapitre passionnant, je tiens à remercier notre distribution phénoménale, nos scénaristes, nos producteurs et notre équipe au fil des ans qui ont contribué à faire de The Flash une expérience inoubliable pour le public du monde entier. »

En plus de Grant Gustin, les autres membres de la distribution originale de The Flash, Candice Patton (Iris) et Danielle Panabaker (Caitlin) seront de retour pour cette saison finale. Jesse L. Martin (Joe West) n’est plus régulier, il a un pilote pour NBC (The Irrational), qui n’a pas encore été choisi mais c’est sa priorité. Cependant, selon Deadline, il devrait être présent pour 5 épisodes dans la saison 9.

Avec Legends of Tomorrow et Batwoman qui se sont terminées cette année (sans préavis) The Flash était la dernière série DC à se dérouler sur la Terre Première. Superman and Lois et Stargirl se déroulant sur d’autres Terres, la fin de The Flash marquera aussi la fin totale de l’Arrowverse.

The Flash, qui est désormais la plus longue série DC de la CW, reviendra à la mi-saison en 2023 pour sa neuvième et dernière saison.

Source : Deadline / Crédit ©CW