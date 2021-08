The Marvels : Un personnage de scientifique mystérieux dans le film ?

Des détails pour un nouveau personnage dans le film The Marvels auraient fait surface.

La suite de Captain Marvel, The Marvels, reste un film dont peu d’informations ont fuité depuis son annonce. On sait que Brie Larson sera rejointe par Teyonah Parris qui reprendra son rôle de Monica Rambeau de WandaVison et la jeune Imani Velani sera dans la peau de Kamala Khan, alias Ms Marvel, un personnage qu’on découvrira bientôt dans sa propre série.

Selon Daniel RPK qui est souvent très bien informé quand il s’agit de ce genre de scoop, Marvel Studios sera à la recherche d’un acteur ou d’une actrice pour incarner un personnage de scientifique mystérieux. Il n’est pas précisé s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.

La nouvelle a été tweetée par Captain Marvel News et donne des détails du personnage pour le casting, bien qu’elle ne dise pas s’il s’agira d’un personnage connu à travers les comics ou s’il s’agira d’un tout nouveau personnage créé spécifiquement pour le film.

Daniel RPK via Patreon reported that

Marvel Studios is casting this role for The Marvels;

[JEXA]

Intelligent scientst with a dry sense of humour and

no-nonsense mentality. Actor must be comfortable with full facial prosthetics. Supporting. pic.twitter.com/paFi4BIiiO

— ✵ Captain Marvel NEWS (@CaptMarvelNews) July 31, 2021