Spider-Man No Way Home : Doctor Strange et Spidey au Sanctum Sanctorum (photo)

Une photo de tournage de Spider-Man No Way Home dévoile Doctor Strange et Spidey au Sanctum Sanctorum.

Les fans de Spider-Man attendent avec impatience une première bande-annonce pour Spider-Man No Way Home. Pour le moment, ils s’accrochent à toutes les informations et images possibles.

La dernière photo à faire surface en ligne, présente un duo d’Avengers que nous avons hâte de voir à l’écran. Cette fois-ci, Peter Parker (Tom Holland) se trouvera un nouveau mentor sous la forme du Dr Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).

Cette photo a été prise durant le tournage de Spider-Man No Way Home qui est désormais terminé. On peut voir Strange sur les marches du Sanctum Sanctorum tandis que Spider-Man se trouve en face de lui en hauteur sur un véhicule.

Il n’y a évidemment pas de contexte pour cette image mais on sait que Peter est un fugitif après les événements de Far From Home. Le QG de Strange se trouvant à New York, Peter est peut-être en train de lui demander de l’aide.

Benedict Cumberbatch reviendra ainsi en tant que Doctor Strange, et juste après cela, on le verra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness aux cotés d’Elizabeth Olsen qui reprendra son rôle de Wanda Maximoff après son aventure dans WandaVision.

Notez qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

Aussi présents à l’affiche du film, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : WGTC / Crédit ©Marvel/Sony