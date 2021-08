Le Seigneur des Anneaux sur Amazon : Une Date de diffusion officielle et une image de (spoiler)

Une photo officielle ainsi qu’une date de diffusion annoncée pour Le Seigneur des Anneaux sur Amazon.

Ca y est, Amazon s’est enfin décidé à annoncer une date de sortie pour sa série la plus chère issue de : Le Seigneur des Anneaux.

Alors que jusqu’ici seules des annonces de casting pour le tournage en Nouvelle Zélande et un synopsis nous donnaient quelques indices sur cette superproduction de fantasy en série, aucune image de tournage ou officielle n’avait été diffusée par les studios Prime Video.

Ce 2 Aout, Prime Video annonce enfin une date de diffusion officielle pour le Seigneur des Anneaux sur sa plateforme : le 2 septembre 2022. Une annonce qui s’accompagne d’une photo énigmatique dans les décors de la Terre du Milieu. Une image qui ressemble beaucoup à un lieu que les fans reconnaitront : Valinor.

Les deux arbres en fond d’images et l’architecture elfique (inspirée des dessins d’Alan Lee) font penser sans nul doute à ce lieu mythique évoqué dans le Silmarillion. Sur cette photo de la série on peut voir une silhouette féminine vêtue de blanc. Surement la jeune Galadriel interpretée par Morfydd Clark.

Si la série s’appelle bien le Seigneur des Anneaux d’après son synopsis elle devrait se dérouler bien avant l’intrigue des films de Peter Jackson et se concentrer sur les peuples de la Terre du Milieu lors de son Second-âge, avec notamment l’Age-d’or du peuple de Numenor, et ses guerres légendaires. Cette image devrait donc être un flashback permettant de contextualiser l’histoire de la Terre du Milieu et de certains personnages pour les néophytes.

D’après ce que l’on sait sur la série, toujours en tournage en Nouvelle Zélande, cette dernière s’est assurée déjà deux saisons par les studios avant même sa diffusion. Elle devrait durer au moins 5 saisons, avec au minimum 8 à 10 épisodes.

5 saisons pour une série qui se veut comme une grande sœur – ou rivale c’est comme veut – à Game of Thrones. D’ailleurs certains vétérans de cette dernière on rejoint le mastodonte d’Amazon, adapté du matériel du grand maître du genre, JRR Tolkien.

Pour le moment on ne sait pas plus de choses sur la série si ce n’est qu’elle arrivera bien pour le 2 septembre 2022. Allez plus que 13 mois avant de la découvrir.

Crédit photos : ©Amazon Prime Video