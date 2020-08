La Belle et la Bête : Un titre pour la série préquelle avec Gaston et LeFou ?

Alen Menken aurait révélé le titre de la série préquelle de La Belle et la Bête centrée sur Gaston et LeFou.

La série préquelle de La Belle et la Bête sur Gaston et LeFou est peut-être encore loin de voir le jour, mais il semble que le projet soit bien en développement chez Disney. Récemment, le compositeur Alan Menken a peut-être laissé échapper le titre de cette série avec Luke Evans et Josh Gad.

Dans une interview avec Variety, le compositeur a confirmé qu’il travaillait toujours sur la suite de Il était une fois, qui est en développement depuis un moment, Menken a aussi déclaré qu’il travaillait sur la musique du projet de préquelle de La Belle et la Bête, qu’il a appelé « The Little Town ». Pour le moment on ne sait pas s’il s’agit du titre officiel ou si c’est un titre de travail.

La série, qui est écrite par les créateurs de Once Upon a Time, Edward Kitsis et Adam Horowitz, sera un événement musical en série limitée de six épisodes. Le projet est actuellement en cours de développement avec Josh Gad qui sera aussi à l’écriture des épisodes avec Kitsis et Horowitz. Luke Evans sera également producteur exécutif aux cotés de Kitsis, Horowitz et Gad.

Aucune date n’est annoncée pour cette série dans l’univers de la Belle et la Bête.

Source : Variety / Crédit ©Disney