Beyond Good and Evil : Un film en préparation chez Netflix

Netflix prépare l’adaptation du jeu d’Ubisoft Beyond Good and Evil en film avec le réalisateur de Détective Pikachu Rob Letterman.

Netflix ne chaume pas et continue ses adaptations en film. The Hollywood Reporter annonce que la plateforme préparait l’adaptation du jeu d’Ubisoft Beyond Good and Evil. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il inclura Jade et Pey’j, les deux personnages du premier jeu sorti en 2003.

Sur Twitter, Netflix confirme l’infirmation et dit aussi que le réalisateur de Détective Pikachu Rob Letterman, sera derrière la caméra pour le film. Cependant, aucune date ni casting n’ont encore été annoncés.

On te donne deux noms, tu vas vite comprendre : Jade et Pey’j. Oui, on prépare un film Beyond Good & Evil qui sera réalisé par Rob Letterman (Détective Pikachu) et qui arrive PRO-CHAINE-MENT ! pic.twitter.com/j5kTgHtvXD — Netflix France (@NetflixFR) July 31, 2020

Beyond Good and Evil se déroule au 25ème siècle sur une planète minière éloignée qui est attaquée par des extraterrestres. Les dirigeants militaires qui ont promis de défendre la population pourrait être de mèche avec les envahisseurs. Dans cet environnement, une jeune photojournaliste nommée Jade est recrutée pour faire partie d’un mouvement de résistance clandestin.

Notez que Netflix et Ubisoft prépare aussi l’adaptation de Splinter Cell en série animée. Le film Beyond Good and Evil devrait quant à lui être un hybride entre live-action et animation.

Source : THR / Crédit ©Ubisoft